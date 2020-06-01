疫情衝擊經濟 ESG投資吸金

新冠疫情衝擊，許多企業營運面臨高度挑戰，也讓投資人更加重視公司永續經營的議題。根據統計，全球強調投資永續企業的開放式基金，今年第一季吸引約 405 億美元的新資金，增幅為 41％；ESG ETF 也成為資金吸引機，今年以來截至 5 月，金額達 72 億美元，已超過去年一整年。

今年新冠病毒疫情肆虐全球，國際知名機構包括貝萊德、晨星等亦緊盯各類資產的績效表現，統計全球在疫情期間著重 ESG 的指數或基金，可發現其表現優於大盤或同類型指數，台灣永續指數亦在疫情期間具有相對抗跌性，證明配置 ESG 和永續主題的投資組合，有助提高產品績效。

舉例來說，道瓊工業指數在第一季跌幅從高點至低點約 34%，晨星公司研究指出在 57 個永續指數中，有 51 個指數的表現優於指標指數；同時，MSCI 在其 17 個永續指數中有 15 個優於大盤同類指數的表現；台灣永續指數在疫情期間（1/14~3/19）的跌幅為 26.8%，亦優於加權股價指數 28.6% 之跌幅。

隨著國際基金著重 ESG(環境，社會和治理) 的永續投資趨勢的持續飆升，貝萊德新研究指出，在今年冠狀病毒引發的經濟低迷時期，大部分注重 ESG 的投資組合其表現都優於未注重 SEG 的投資組合，在動盪中尋求平衡投資組合時，現在越來越多投資者轉向注重企業永續發展的基金，而不是著重傳統基金。

元大投信指出，因應公民意識興起，企業對 ESG 的重視提升，ESG 相關標的也成為投資人關注焦點，ESG 投資需具趨勢性、創新性、獲利性的三大條件。且在各國政府推動下，ESG 因子已被多國退休基金列為投資標的篩選準則。

觀察臺灣企業歷年營收獲利資料，落實 ESG 之企業，不僅經營效果逐年成長，且每股盈餘中位數更是年年攀升，有助 ESG 投資曲線穩步茁壯。元大投信 2019 年發行全台第一檔元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850)，追縱臺灣永續指數，至今，規模已增加 3 倍至新台幣 75.5 億元，受益人數亦翻倍至 6.17 萬人，儼然與元大台灣 50 ETF(0050)、元大高股息 ETF(0056) 成為國人標配的國民 ETF 鐵三角。

近來受新冠肺炎疫情影響，全球股市震盪加劇，若長線看好永續投資發展，元大投信建議，可於市場動盪時逢低分批加碼具長線趨勢的 ESG 基金。