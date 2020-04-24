台股布局 首選龍頭股、ESG優質股

全球市場雖仍受疫情影響，但從股市反彈態勢，顯示投資信心逐漸回穩，法人指出，有意逢低布局者，不妨關注優質的大型龍頭股及 ESG 股，預期將在全球追逐優質資產趨勢中，獲得重視，後市備受看好，並可透過定期定額方式投入，不用擇時，更可達到分批佈局之效。

首先是大型龍頭股方面，國內大型龍頭權值股－晶圓代工大廠近期舉辦法說會，維持公司 2020 年資本支出不變，隔日吸引外資大舉買超，由資金動態可見，現階段市場高度青睞擁明確營運能力的企業，而非過度膨脹之本夢比展望，因此具有「高盈餘品質」、「大型龍頭股」特性之標的，可望成為現階段資金回補熱點。

元大投信認為，「高盈餘品質」表示其盈餘可預測性高，具備一定的營運恢復能力；而「大型龍頭股」具技術、市場地位，且經歷過景氣循環考驗特質等優勢。擁有上述兩特性之標的，在目前整體投資前景仍未明朗、未來波動極可能再持續的現況下，將更受投資人青睞。

此看法在大型投研機構最新調查報告也得到支持，美銀美林 4 月全球經理人趨勢調查顯示，全球經理人看好的資產特性，分別由「高盈餘品質」與「大型股」名列冠亞軍，市場預期國際資金將流向優質權值股。

資料來源：美銀美林，元大投信整理，2020/4/14。

而台股殖利率高居全球之冠，向來就是外資吸引機，目前台股修正，殖利率再提升，對外資吸引力也將隨之增加，且根據歷史經驗，非經濟因素造成的股市影響，多屬短期影響，預期待疫情結束後，將回歸原先走勢，因此，標的選擇尤以各產業中的優質龍頭股為首選。

其次是 ESG 概念股，元大投信指出，選股時除優先選擇，擁有抗跌領漲特性較明顯的大型龍頭權值股外，因應國際趨勢的演變，ESG（環境、社會責任、公司治理）越來越受到國際重視，且根據多家知名研究顯示，落實 ESG 的企業不僅經營效果是逐年成長，每股盈餘中位數更是年年攀升，反之，未落實 ESG 的企業，營收獲利穩定度相對不高，顯示 ESG 將成為未來投資不可或缺的要件。

以台灣首檔 ESG ETF－元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850) 為例，2019 年 8 月 23 日掛牌，不到 8 個月受益人數便超越 6 萬人，規模增長逾新台幣 66 億元，從其受歡迎程度，不僅反映出國人對 ESG 理念的認同與重視，也可看出 ESG 投資趨勢儼然成形，元大臺灣 ESG 永續 ETF 可望繼元大台灣 50 ETF(0050)、元大高股息 ETF(0056) 後，成為國人退休組合中的熱門標的。

由於市場仍餘波盪漾，元大投信建議，宜採定期定額、分批進場，投資人透過分散標的，增加資產配置的多元性，提升整體投資組合的穩定性，以元大台灣高股息優質龍頭基金為例，為主動型基金，由專業經理人挑選合適標的之投資組合，可藉由分散標的達到分散風險之效，透過定期定額方式購入，更可免去擇時的不便。