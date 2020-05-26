基金經理人加碼股債 美股比重創5年新高

疫情趨緩及疫苗正向發展，國際基金經理人信心隨著資金回歸，紛紛加碼股債，降低現金部位，其中美股仍最受青睞，配置比重提高至 24%，創近五年新高；新興股市看好度則再度下滑，跌至 2018 年 9 月以來的低點。

美林美銀發布 5 月全球經理人調查報告，經理人現金部位從上月的 5.9% 降至 5.7%，依舊高於 10 年平均值的 4.7%。而加碼股、債的經理人比率較前月分別增加 10 個、15 個百分點，顯示國際經理人信心回升，轉抱風險資產。

區域股市方面，由於 5 月起美國部分州逐步解封，加上貨幣及財政政策的支持，經理人配置美股比重提升至 24%，為 2015 年 7 月以來新高，後續可持續關注經濟數據變化；新興股市看好度則滑落至 2018 年 9 月以來的低點。

而後疫情時代，產業結構也有所改變，高達 68% 的經理人認為供應鏈將更在地化，最想加碼的產業首推生技醫療、科技。富蘭克林坦伯頓認為，生技製藥產業迅速動員研發新冠肺炎的療法和疫苗，有助降低未來的政治攻擊，對生技產業中長期展望維持正向看法，看好基因療法、精準腫瘤醫學、罕見疾病等領域的發展及投資機會。

科技則是應對新冠肺炎疫情危機帶來的諸多挑戰的解藥，疫情期間市場對電子商務、視訊會議、線上遊戲、線上教育等服務的需求強勁，社交平台幫助民眾保持聯繫，預估疫情可望催化企業數位轉型趨勢加速發展。

此外，新冠肺炎衝擊全球經濟，有 75% 受訪經理人認為，景氣將呈是 U 型或 W 型復甦，僅 10% 經理人樂觀會出現 V 型復甦。值得注意的是，儘管各國推出大量的貨幣和財政刺激措施，隨著主要經濟體放寬封鎖措施，仍需留意第二波疫情的尾端風險。