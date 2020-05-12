經濟復甦恐緩慢 慎選公債繫好安全帶

4 月以來全球風險性資產多有顯著反彈，市場也樂觀期待全球解封利多，以及各國央行極度寬鬆的資金行情。不過，考量疫情對企業獲利和經濟的負面衝擊將延續較長時間，法人建議，投資組合宜留有防禦配置，除了美國政府債外，可搭配有做貨幣避險的全球公債型基金，廣納全球政府債的收益機會。

全球股市受到政策、中國及美歐國家陸續重啟經濟活動消息提振，預期疫情對經濟衝擊的最糟情況已過，但就中期來看，富蘭克林投顧認為，目前公債市場反應的經濟前景遠比股市悲觀許多，著眼疫情危機後的世界將面臨高負債、高赤字與低成長等挑戰，許多體質較差的國家或企業債信面有降評或違約風險，加上隨著時間接近美國總統選舉，美中情勢消息面紛擾難免，市場波動仍大。

儘管近期投資市場出現反彈，不過，富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博也提醒，預期經濟的復甦將會相當緩慢，因此不宜太樂觀。特別是全球各市場中，新興國家所遭受到的衝擊尤為嚴峻，不僅缺乏公共衛生基礎設施，也受創於全球需求下滑的衝擊，所以，債券部位應該嚴選債信品質。

針對公債之布局，富蘭克林投顧建議，首選美國政府債券型基金 (GNMA)，具備美國政府債信及聯準會買盤支持，在景氣衰退及市場波動環境下的防禦能力高。其次是，除了美國政府債之外，可再搭配有做貨幣避險的全球公債型基金。

麥可．哈森泰博認為，現階段要採取具有防禦機制的投資策略，包括配置在市場動盪時，會升值的安全避風港貨幣，例如日圓和瑞士法郎；債券收益則可精選新興國家當地公債，並且維持高的流動性資產，側重短天期債或甚至國庫券，在未來某個低接時機來臨，即有資金可快速進場分享反彈行情。

新興國家中，哈森泰博目前較看好印尼公債，其政府負債佔 GDP 比重僅約 30%，儘管比例上升到 50%，仍然是可被管控的水準。此外，預期全球經濟同步衰退環境，新興國家降息空間仍遠大於工業國，例如已降息到 6% 的墨西哥，還有空間再降息。

此外，今年以來，各債券指數表現 (截至 5/8)，新興國家當地公債受惠於央行積極降息而有正報酬，儘管加計各國滙損換算回美元為虧損，但仍比美元計價的新興債抗跌，若能有當地公債搭配貨幣賣出的避險操作，應能有更佳的相對績效表現。