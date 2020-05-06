投資等級債3低優勢 吸引買盤進駐

投資等級債今年遭遇大幅修正，不過仍然持續吸引買盤，現在還適合進場嗎？法人認為，此次疫情經驗更顯示資產配置及保持風險意識的重要性，也因此，避險性資產不容忽視，而投資等級債具有 3 低優勢，是不錯的選擇，持續受到國際資金青睞。

根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，投資等級債、高收債及新興債等三大債市上周資金流向，僅有新興債仍呈現資金淨流出，投資級債、高收益債則迎來資金淨流入，其中投資等級債淨流入資金約 36.5 億美元，顯示高品質債依然是市場焦點所在。

瀚亞投資認為，今年 3~4 月全球金融市場因疫情而恐慌震盪，就連債市也難逃資金提款。但實際上，已有部分資金轉戰投資等級債券，逢低進場承接，既可賺取債息收益又能兼顧防禦，美元投資等級公司債買盤現蹤。

由於美國端出財政及貨幣政策，包含首次購買公司債券，可減緩違約風險，瀚亞投資指出，此舉對於公司債市表現可望有所支撐，同時投入 2 兆美元紓困，整體救市力度不輸 2008 年，美國景氣可望呈現 V 型轉向上。3 月份投資等級債券信用利差跳升了 4 倍達 400 bps，其中因經濟衰退所引發的信用利差為 250 bps，150 bps 則因交易流動性所導致的利差走寬，提供極佳進場時機。

除了美國救市措施提供助力之外，值此低利率與高震盪的市場環境之際，投資等級債又有何誘因，持續吸引資金流入？瀚亞投資認為，主要是投資等級債扮演投資組合穩定收益角色，具備「三低」優勢。一是低相關：與高收益債、全球股市及美股等主流資產皆為負相關，適合作為核心資產配置。二是低違約：近 30 年違約率極低，不到 1%。三是低波動：投資等級債券波動度僅 3.9％，甚至低於政府公債（5.4%）。

此外，國際買盤持續進駐投資等級債，價位也是原因之一，瀚亞投資表示，投資等級債的報酬主要來自息收，經歷大舉修正後，目前殖利率為 4.7%，已達十年前高點，更高於長期歷史平均 3.4%，投資買點浮現。

疫情之後，全球投資市場重組新秩序，瀚亞投資認為，投資人應該從中學習資產配置，更謹記與風險保持一定安全距離，而投資等級債券基金將是最合適的標的之一！