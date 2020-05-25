【馮冠華專欄】恆指22500點以下分注吸納優質股

5 月 25 日 - 不作推介

1）上週五港股市況總結：恆指上週五急挫，低開低走。指數以全日高位 23756 點開出，下跌 524 點，之後跌勢持續，最差時曾低見 22878 點，下跌 1402 點，最終以 22930 點收盤，下跌 1350 點。成交金額按日大升約 45% 至 1806 億 。港股通南下維持淨流入，金額大升至約港幣 44 億。滬深股通北向轉為淨流出，金額約人民幣 33 億。50 隻藍籌全部報跌，跌幅由最少的創科（669）2.24% 至最多的信和（83）10.3%。

做空方面，比率急升至 17.1%，為 5 月 4 日後的新高。牛熊證街貨最新比例為 47:53，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 87:13。重貨區方面，熊證大幅下移至 23700-23799，牛證下移至 22500-22599，另有不少數量在 22700-22899。恆指夜期報 22797 點，上升 96 點，低水 133 點，港股 ADR 下跌 139 點，相當於恆指 22791 點。

簡評：「港版國安法」引發上週五港股大洩，恆指更創 2015 年 8 月以來單日的最大跌幅，且大市成交金額突破 1800 億，做空比率在大成交下也急升，指數亦已接近全日低位收盤，恐慌程度可形容為達到沸點。國安法令市場擔心會否損害一國兩制，加上川普表明在法案落實後，美國將強烈回應，市場擔心現在美國給予香港的特殊地位或存變數，資金逃跑是可以理解的。

另外，筆者認為其中令指數在盤中跌勢轉急的，除了骨牌人踩人的效應外，應該是受兩會公布實施「港版國安法」的內容。當中提及「中央國安有關機關可按需要在港設立機構，履行維護國安相關職責」，估計消息觸及投資者對內地人員跨境執法，變相重燃逃犯條例的「送中」恐懼。

從傳媒廣泛報道得知，國安法草案主要針對 4 種行為，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，與及以外國和境外勢力干預香港事務。接下來要觀察的，筆者認為有以下多點：

a) 草案的表決日期，即 5 月 28 日，通過應無變數；

b) 法例的內容，刑罰和追溯期尤為重要。有消息指法例內容非常詳細，比如規定何種情況下觸犯法例，其相應刑期及罰款等等；

c) 立法的程序，市場估計最快可在六月完成；

d) 本地社會運動的演變；

e) 外國的回應行動；

f) 具體執法情序；

g) 資金流向，包括港滙、樓市及南下資金取態。

從上述可見，要觀察的可能變數也確實不少，短期的市場甚至社會動盪看似在所難免。以本土社會運動發展，與及香港的立法司法狀況，國安法的立法，筆者認為是有機會解決現時的困局。至於是否合情合法，有否破壞一國兩制，這涉及政治層面，筆者也不願多談。對於讀者而言，可能最關心的，莫過於港股在事件下的走向。

昨天港島區示威運動不絕，暴力事件和早前也不惶多讓，對市場氣氛必然是負面；再結合週五的走勢、夜期和 ADR 的表現，筆者估計今天恆指很大機會再受壓。牛證重貨區 22500-22599 點勢危矣。吸收了去年逃犯條例對港股衝擊的經驗，分批吸納優質股票炒底有一定的值博率。市場亦會比較看重一些業務、收入及盈利不太受事件影響的公司。

抄底的對象，筆者推介跌市前強勢的港交所（388）及小米（1810）、染藍憧憬的美團點評（3690）、晶片國產化概念的中芯（981）等，值得分注吸納。另外，阿里（9988）上週五盤後公佈的全年業績優於預期，但明年的收入指引則比較保守，若遇股價回調也可考慮。相反，本地地產、銀行、零售甚至出口股則而避之。高估值的物管和生物科技股也屬高危一族。另外值得一提的是，上週五港股通南下資金淨流入大増，國家隊是否會再出手維穩？氣氛雖壞，但或許也有利好變數的。

2）美國商務部 22 日宣布，已將 33 家中國企業及機構列入實體清單，指這些企業違反人權，或可能涉及大規模殺傷性武器及其他軍事活動，威脅美國國家安全。當中多涉及高科技、AI 及人臉識別，包括奇虎 360（滬：601360）、東方網力（深：300367）、達闥科技（美：CMDS）、雲從科技、哈爾濱工業大學、烽火通信（滬：600498）、深網視界、中國公安部鑑識中心等。

3）美股上週五市況總結：美股三大個別發展，當中道指下跌 9 點，標指及納指則分別上升 0.24% 及 0.43%，十年期債息下跌至 0.657%，美滙指數回升至 99.8，紐約期油再回落至 33.56 美元。恐慌指數 VIX 下降至 28.16，黃金回升至 1734.7 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告）：昨阿里巴巴（09988）公布，截至 3 月底止全年盈利 1492.63 億元（人民幣，下同），按年升 70.39%，每股盈利 6.99 元。單計第四季，股東應佔盈利 31.62 億元，按年下跌 87.76%，每股盈利 0.14 元。去年，非公認會計準則淨利潤為 1324.79 億元，按年增長 41.83%。收入 5097.11 億元，按年升 35.26%。經調整 EBITDA 按年增長 29.29% 至 1576.59 億元。預期 2021 財政年度的總收入將會超過 6500 億元。

廣東省市場監察監督局近日發布食品檢測報告，九毛九（9922）所使用的食材被檢測出獸藥殘留物問題。九毛九在佛山順德分店銷售的淨鱸魚（一種淡水魚）被檢測出氯霉素，不符合食品安全國家標準規定。氯黴素類屬抑菌性廣譜抗生素。由於氯霉素可與人體綫粒體的 70S 結合，可抑制人體線粒體的蛋白合成，引起人的再生障礙性貧血、粒狀白細胞缺乏症等疾病，過量食用氯黴素超標的食品會對人體健康造成危害。九毛九上週五挫約 10.3%，報 11.16 元。

5）新股訊息（經濟日報）：外電引述消息指，網易（美：NTES）、京東（美：JD）齊於下周四闖關上市聆訊，網易初步擬於 6 月 11 日在港掛牌，京東則爭取 6 月 18 日創立紀念日上市，但日程仍視乎市場變化而可能改變。

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