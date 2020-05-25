〈觀察〉港版國安法引爆資金撤港潮 國銀的隱憂與契機

中國全國人大 28 日即將審查香港版國安法，市場預期此舉勢必引發資金加速撤離市場進而動搖香港國際金融市場地位，對台資銀行來說，除了香港分行的財管業務加速萎縮外，海外分行獲利王的寶座恐將拱手讓人，面對兩岸三地的政治動盪，台資銀行需更積極吸引資金回流，壯大財管版圖。

繼去年的反送中抗爭到中國強勢推動國安法，勢必撼動香港金融中心地位，法案一旦通過恐引爆企業出走潮，衝擊香港資金調度模式與功能。

事實上，去年起在美中貿易戰與反送中運動的衝擊下，讓香港陷入長期抗爭對峙的狀態，政治與社會不確定性更引發香港富豪與資金大舉撤離香港市場，國銀對中國、香港曝險持續下降，金管會也順勢推動財管方案，準備爭取資金進駐。

以企金業務來說，銀行自前年底起為鞏固既有客層，鎖定台商回流祭出專案融資，資金規模百億元起跳，更有銀行一口氣匡列千億元額度，並藉展開全台巡迴講座，向客戶宣傳自家金融商品優勢。

消金部分，看好台商的高含金量與理財需求，銀行更大手筆斥資挖角理專好手、打造財富管理旗艦店，利用分行家數優勢分進合擊，爭搶高端客戶理財商機。

銀行主管表示，台商回流除了帶動生產營運融資需求外，通常也有理財規劃，而這波回流台商通常都有稅務規劃與財富傳承的需求，透過企金消金雙管齊下，打造一站式服務，牢牢抓住這群高含金量客戶。