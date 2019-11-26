羅素2000指數攀上52週高點 分析師：將助美股再向上攻

美股中小型股組成的羅素 2000 指數，週一 (25 日) 躍升至 52 週的高點，分析師認為，在樂觀情緒帶動下，有機會提振整體美股市場。

羅素 2000 指數收盤上漲 2%，報 1621.90 點，創 2018 年 10 月 9 日以來的最高收盤價。同時間，標普 500 指數、道瓊和那斯達克週一均收於新高。

Oppenheimer 技術策略師 Ari Wald 表示，這顯示市場的動態正發生變化，接下來的拉回應該是更淺、時間更短的，而上升的動力更強。「我認為這是一個全球股票全面爆發的市場，不再只是美國的大型股在漲。」

Wald 指出，小型股的飆漲，顯示市場已經全面點火，奮力前衝。

週一的羅素 2000 指數在開盤後不久，就先突破 5 月 6 日的 1618.4 高點，然後收盤價再攀高。

(圖表取自 CNBC)

Instinet 首席市場技術分析師 Frank Cappelleri 指出，小型股的走勢積極，但還需要繼續保持上漲，一個最大的分歧在於，小型股原本處於落後，週一突破了多次攻不下的山頭，值得再觀察。

他表示，標普 500 指數中，只有約 3 分之 1 股價在歷史高點或距高點僅 3% 之內，確實需要更多股票加入漲勢，小型股的加入正是時候，因為有愈多的股票在攀高，上漲不失敗的可能性就更高。

Strategas 技術分析師 Todd Sohn 認為，現在的問題在於，羅素 2000 能否繼續維持高點，並向上突破。小型股在此之前，是落後的族群，而他們終於爆發，也代表後市看漲。

Wald 認為，投資人對後市更加看漲，但距離「過度看漲」其實還差得遠，這應該會使市場繼續向前。價格還在 200 日均線下方的股票，有一半是微型股，這一轉變因而對市場非常有利。

Wald 表示，自去年 12 月 26 日以來，標普已經上揚了 33%，這正是熊市轉牛市後，第一年的平均成績，而第 2 年的平均漲幅是 11%，他對標普的目標價位是 3500 點。