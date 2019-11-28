小型股登上52週新高 分析師：這是美股多頭的好兆頭

當美股從去年第 4 季經歷接近熊市的跌勢中，一路反彈到 2019 年時，小型股一直是遺失的一塊拼圖。但本週，小型股羅素 2000 指數 (RUT-US) 出現重要的突破，在週一 (25 日) 創下 15 個月來首見的 52 週高點，而且本週還繼續擴大漲幅。

Saut Strategy 分析師 Andrew Adams 在週三 (27 日) 的報告中表示，「羅素 2000 指數未能突破是過去幾週令人擔憂的訊號之一，因為它在 11 月的大多數時間裡沒什麼表現，但現在問題已經解決，這對大盤指數是個多頭訊號。」

Andrew Adams 說：「下一步將是維持這股反彈動能，再突破去年 8 月創下的歷史新高，並希望也能突破標準普爾 500 指數的漲幅。」

LPL Financial 資深市場分析師 Ryan Detrick 則在一篇部落格貼文中表示：「看到小型股登上 52 週高點，進一步證實了這個牛市的整體健康狀況。」

Ryan Detrick 說道：「我們已經見到大型股和全球各地的不同股市出現突破，現在這個曾經落後的指數也加入，這是牛市得以持久的關鍵，也是進入 2020 年的另一個好兆頭。」

Ryan Detrick 進一步指出，從歷史上看，超過一年多後羅素 2000 指數重返 52 週高點，這是前瞻性回報的正面訊號，Detrick 並表示，在過去追溯至 1982 年 10 月的歷史中，只要重返 52 週高點，在 11 次前例中有 10 次接下來會繼續上揚；在接下來的 12 個月中平均漲幅為 17%，平均漲幅中位數為 16.4%。