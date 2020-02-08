跨國巨頭面臨威脅加劇 分析師：小型股有望占美股主導地位

隨著新型冠狀病毒疫情未退燒，可能進一步衝擊中國及全球經濟，美國近日的經濟數據仍普遍優異。一些分析師認為，現在是押注美國中小型個股的時機，因為他們在當前危機中面臨的威脅相對更小。

美股中小個股主要指數羅素 2000，過去 12 個月漲幅約為 10%，看起來雖然不差，但比起道瓊的 16%、標普指數的 23% 及那斯達克指數的超過 30%，顯得微不足道。

羅素 2000 過去一年走勢 (圖表取自 Google)

投資人似乎更願意將資金投向大型公司，他們希望儘管在新冠病毒疫情之下，跨國公司的收入，仍可因貿易戰的緩解有所改善。但一些專家相信，如果對冠狀病毒的擔憂繼續籠罩大盤，投資人可以在中小型股上尋求安全。

波動期小型股表現良好

芝商所集團資深經濟學家 Erik Norland 在上週報告中指出，在市場波動時期，小型股表現良好。要是市場波動加劇，並且在 2020 年晚些時候和 2021 年經濟放緩，進入經濟周期的轉折點，那麼美國小型股有望開始占據主導地位。

這兩年 ETF 盛行，也是漲幅主要集中大型股的一個因素，特別是標普 500 指數中大型科技股蘋果、微軟、亞馬遜等個股，也因此成為主要追逐的標的。一旦投資人有所厭倦，開始撤離 ETF，將會使小型股受益。

Royce Investment Partners 董事長兼投資組合經理 Chuck Royce 表示，在預期未來 10 年美股整體回報趨緩下，挑選個股會變得更重要，如此一來可能有利小型股。

仍有不利條件

一些分析師則相信，與較大的競爭對手相比，小型公司仍然面臨巨大的不利條件。

Zacks Investment Research 分析師在最近的一份報告中指出，投資人似乎更願意容忍大品牌公司的不良財務，而不是一些較小的個股。

Zacks 指出，過去 1 年中，發布虧損財報的大公司，有 75% 的股價仍然上漲，但同一時期，以整體上市公司來看，只有 41% 公司在虧損下仍然上揚。Zacks 分析師表示，這說明規模較小的公司，未能得到與大型企業相同的支持。

此一現象的原因在於，大型企業在擴張時期可能投入大量成本，造成財務赤字，這比較容易得到投資人的諒解，並預期短期損失結束後獲利擴大。