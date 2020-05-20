〈財報〉受惠電子商務業務成長 目標百貨Q1營收優於預期

目標百貨於週三 (20 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，受惠於電子商務業務的成長，該公司營收表現優於市場預期，但由於人工成本、以及線上業務相關成本上升，導致目標百貨於 Q1 獲利大幅衰退。

目標百貨股價於週三 (20 日) 台北時間晚上 10 時許，下跌 1.70%，報每股 121.14 美元。

目標百貨股價日 k 線圖

Q1 關鍵財報數據：

營收：196.2 億美元，較去年同期的 176.3 億美元增長 11.3%，且優於市場預估值 190.4 億美元

稅後淨利：2.84 億美元，較去年同期的 7.95 億美元下滑 64.3%

每股盈餘：0.59 美元，較去年同期的 1.53 美元下滑 61.3%，但仍優於市場預估值 0.4 美元。

同店銷售增長率：10.8%

目標百貨於 Q1 的營收增長主要來自於電子商務的銷售，營業期間達 12 個月以上的實體店面銷售額，於 Q1 增長了 0.9%，而線上銷售則是大幅增長了 141%。

由於政府下令實施居家隔離防疫措施，促使消費者線上購物需求大幅增加，近幾個月來，目標百貨的電子商務銷售額呈現爆發性成長的趨勢，2 月、3 月、及 4 月份的增長率，分別達 33%、100% 及 282%。

但是，線上業務的成長也造成了額外成本增加，包括取貨、商品包裝、及運貨成本等，並壓縮該公司的毛利率。

此外，在疫情期間，消費者增加了食物、生活必需品等低毛利產品的購買，並減少服飾等高毛利產品的購買，食物、飲料於 Q1 銷售增長了超過 20%，而服飾銷售則下滑 20%，進一步導致 Q1 的毛利率萎縮。

除此之外，目標百貨亦於疫情期間，為每位員工每小時加薪 2 美元，且加薪期間將延長至 7 月 4 日。目標百貨 CEO Brian Cornell 表示，人事成本、清潔成本、及新冠疫情相關費用，總計約達 5 億美元。

儘管營運相關成本上升，但 Cornell 表示，該公司吸引新顧客的能力，將有望帶動營收持續增長。Q1 首次在 Target.com 網站購物的新顧客人數達超過 2 百萬人，此外，註冊加入手機應用程式 Target Circle 的人數，目前已累計達超過 7 千萬人。