零售寒冬！美國4月零售銷售銳減16.4% 跌幅再刷新高

新冠疫情持續威脅商店業務，美國週五 (15 日) 公布，4 月零售銷售額單月跌幅來到 16.4%，除高於預期外，跌幅更連續兩個月創下歷史新高。

美國商務部資料顯示，4 月零售銷售額月減 16.4%，年減 21.6%，排除汽車、汽油和食品等項目後，4 月核心零售銷售額月 16.2%，年減 16%。3 月零售銷售自上月公布的月減 8.7% 修正為月減 8.3%。

(圖：Zerohedge)

4 月除了線上零售銷售呈正增長外，其他類別皆出現下滑，其中以服飾配件商店銷售最為慘淡，較上月大減 78.8%，其次為電子配件銷售的 60.6%，傢俱銷售下滑 58.7%，體育用品、樂器及書店銷售下滑 38%。

在政府頒布居家禁令之下，消費模式正加速轉移至線上，4 月線上零售銷售月增 8.4%，年增 21.6%，是所有零售銷售中，唯一呈現正增長的類別。

隨著各州和地方政府逐步放寬旅遊禁令，全國各地企業正在重新開放，儘管如此，目前企業營運能力依舊遠低於產能，加上市場擔心第二波病毒感染可能讓消費者再度遠離百貨公司。

美國經濟約有 68％來自個人消費支出，這項數據 Q1 下跌 7.6％，創下近 40 年最大跌幅，下跌的時間點與政府頒布居家禁令令幾乎同步，而零售銷售作為消費者支出主要組成，本月數據暴跌可能成為導致美國經濟衰退的關鍵因素。