美4月零售銷售 估較上月下滑11.4%

疫情導致美國各州企業停工，僅一個多月的時間，美國失業人數就超過 3600 萬人，但是大規模失業造成的經濟後果，如今正要開始顯現。

美國人口普查局 (Census Bureau) 將於週五發布 4 月份零售銷售報告，屆時投資人將能見到疫情和攀升的失業人數對消費支出的釀成的衝擊。

據 FactSet 統計華爾街預測，美國 4 月總零售銷售額將比 3 月減少 11.4%，其中不包括汽油、汽車和建材等揮發性較大的產品銷售額將下滑 2.3%。

美國零售銷售月增率 (截至 3 月份數據) 圖片：tradingeconomics

鑑於消費力能推動經濟產出，人們重回工作崗位將是經濟復甦的關鍵。

勞工部上週五 (8 日) 公佈 4 月份非農就業數據時，數據顯示約 88% 的家庭受訪者表示，他們的失業只是暫時的；然而隨著疫情蔓延，停工時間延長，部分暫時性關閉的店家也逐漸變成永久歇業。

去年，芝加哥大學的一對經濟學家研究失業與消費之間的關係。他們發現在失業期間，消費者支出如何演變，他們的發現有助於使投資者對當前的經濟狀況和復蘇前景有一些了解。

經濟學家 Peter Ganong、Pascal Noel 與摩根大通 (JPMorgan) 合作，透過金融卡、信用卡、提款和線上匯款，詳細記錄了 2014 年 1 月至 2016 年 6 月期間，直接領取失業救濟金的 182,000 個家庭的每月支出。

他們發現，失業潮開始時消費者每月支出約減少 6%，而一旦開始領取每月失業救濟金後，家庭每月消費支出則下降不到 1%，但當救濟金用盡時，消費支出就會再次暴減 12%。

Ganong 和 Noel 深入研究支出產業類別，發現從開始請領失業救濟，到停止支付的這段時間裡，百貨商店、餐館和家庭裝修零售商在內的支出下降最為明顯。

雖然美國國會針對因疫情失業民眾發放的每週 600 美元緊急救助金，有助於緩衝消費者支出的降幅，但這項計畫只持續到 7 月。

這也表明，如果失業率居高不下，國會額外的救助金也不延長，那麼今年夏末，消費者支出可能會急劇下降。

BMO Capital 分析師 Ian Lyngen 表示，美國國內經濟有很大一部分是由消費者支出決定的，因此在防疫封鎖的頭一個月內，能夠第一時間了解零售支出，對於第二季經濟萎縮幅度的預期至關重要。

根據亞特蘭大聯準會的 GDPNow 追蹤數據顯示，美國 GDP 數據第二季的年減率為 34.9%，而紐約聯準會的 Nowcast 模型則為 31.2%。

亞特蘭大 Fed 估美國 Q2 GDP 季增年率將衰拓 35% 圖片：frbatlanta

Lyngen 表示，很明顯市場在新冠肺炎疫情的經濟衰退中，已經預估第二季 GDP 恐怕將衰退 30% 至 40%。

不過 Lyngen 認為，生產損失的嚴重程度和真實環境不一致，因此投資人無法確定，市場真能有效地依照實際的第二季零售環境來做預測。