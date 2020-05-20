供應鏈全面從中國撤出？美國商會：恐是七傷拳

美國當局有意將供應鏈撤出中國，並移回美國，對此，美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 在週二 (20 日) 警告表示，在新冠肺炎疫情流行的時期，美國政府不應該過度致力於將供應鏈撤出中國，此種舉動很可能損害美國經濟，成為傷敵傷己的七傷拳。

美國商會執行長 Thomas Donohue 表示：「保護我們供應鏈的彈性，並不一定意味著要在美國重新生產所有產品。」他認為，未來可能需要增加某些產業的國內產量，但全球供應鏈仍將會在美國經濟中也佔有龐大的地位。

美國商會和其他組織表示，將生產設備從海外轉移回美國將是昂貴且費時的，儲備基本庫存將更具成本效益。他們擔心，「Buy American」擴大購買美國貨的新法規，即擴大購買美國藥品和醫療設備，可能會引發中國和其他國家的報復，並危及急需的口罩和設備的供應。

Donohue 表示，如今大多數的短缺是由於需求的大量增加，而不是對中國供應的過度依賴。商會表示，美國使用的藥品中有 70% 是國內生產的，而中國生產的藥品佔美國人消費的所有藥品僅不到 1%。此外，美國是呼吸器的第二大出口國，也是防護裝備 (PPE) 的第三大出口國。

白宮經濟顧問 Kevin Hassett 曾表示，確保關鍵產業的國內生產，對川普及其團隊來說是「真正的優先事項」。

美國商會主席 Greg Gilligan 在先前曾表示：「美中雙邊談判仍在進行，同時面臨中國經濟增速的放緩，如今又遭遇疫情的挑戰，使商業面臨挑戰。」