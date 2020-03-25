受疫情衝擊 Target撤回財測、延後店面整修計劃

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，目標百貨 Target (TGT-US) 於週三 (25 日) 宣佈撤回今年第一季及全年的財務預測，並延後店面整修及開展新店的計劃。

由於消費者擔憂疫情將導致民生物資缺乏，因此大量搶購並囤積清潔用品、衛生紙、食品等生活必需品，促使 Target 的家用品銷售增長，但毛利率較高的商品，如：服飾及配件的銷售則是呈現下滑趨勢。

另外，雖然目標百貨的食品及家用品銷售大幅增加，但由於人事成本及清潔成本的上升，導致獲利受到抵銷。

Target 將 2020 年的目標整修店面數，由先前所計劃的 300 間調降至 130 間。另外，小型店面 (small-format stores) 的目標開店數，亦由先前預計的 36 間，調降至 15 至 20 間。該公司預計延後店面整修及展店計劃至 2021 年。

Target 的 CEO Brian Cornell 於週三 (25 日) 表示：「我們無法預測疫情將會蔓延至何時，亦無法得知美國勞動者何時才能正常返工，雖然美國政府於週三 (25 日) 通過了規模達 2 兆美元的刺激方案，對於企業而言是個好消息，但由於相關細節尚未公佈，導致零售商的營運仍面臨不確定性。」

由於消費者對於食品和各式家用品激增的需求，大型零售商沃爾瑪 (WMT-US) 於日前宣佈將擴大人力招募，對此 Target 則表示，目前並沒有改變召募規模的計劃，但由於線上購物需求的增長，針對 2017 年所收購的送貨服務公司 Shipt，已增加了數千名的約聘員工。

此外，Target 於上週宣佈，將為每位員工每小時加薪 2 美元，且加薪期間將至少持續到 5 月 2 日，並對於部份員工，發放 250 美元至 2 萬美元不等的獎金。

由於員工薪資及獎金的增長，加上營業時間的縮短，Target 預估第一季將會額外增加 3 億美元的成本。

於台北時間週三 (25 日) 晚間 11 時許，Target 股價下跌 5.40%，報每股 95.20 美元。