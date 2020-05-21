欲反制美國 專家：向蘋果下手恐對陸構成雙重打擊

近期報導傳出中國準備採取對策來報復美國打壓華為，行動可能包含對美國科技大廠啟動調查。儘管如此，有專家認為在當前環境脈絡下，北京政府不太可能向蘋果 (AAPL-US) 出手，認為此舉恐構成雙重打擊。

中國官媒《環球時報》上週報導，中國準備向美國企業祭出「不可靠實體清單」，針對蘋果、高通 (QCOM-US) 和思科 (CSCO-US) 等美國科企進行調查，作為美國打壓華為的反制手段。

對此，Counterpoint Research 研究主管 Neil Shah 表示，新冠疫情迫使蘋果在內等企業必須正視產線分散的重要性，這對中國來說已是一大不利，若其再針對蘋果或是間接針對富士康，等於主動將企業產線推向海外，這對國內經濟來說會是雙重打擊。

此外，蘋果在中國共設有 42 家門市，且擁有多家經銷夥伴，蘋果去年表示，App Store 中國平台上共有 250 萬個開發人員，自 2010 年在中國推出 App Store 以來，其開發人員收入已超過人民幣 2000 億元 (約 281 億美元)。

「蘋果公司對於中國經濟有著相當巨大的貢獻，因此在針對蘋果之前，北京政府必須三思而行。」Shah 說道。

蘋果和與北京政府長期以來維持良好關係，其在中國的最大代工廠富士康旗下擁有數十萬員工，有鑒於蘋果業務對中國就業市場貢獻良多，這可能是阻止中國政府對蘋果出手的關鍵因素之一。

(圖：AFP)

雖然將產線撤出中國並不簡單，《日經亞洲評論》此前報導稱，去年蘋果企圖在越南展開 AirPods 生產計畫，並要求供應商考慮將 15% 至 30% 產能自中國移至東南亞，自疫情爆發後，許多美國科技公司逐漸轉向印度及越南等新興國家，隨著可行性漸漸提高，中國可能不會想冒險加快產線轉移 。

Eurasia Group 分析師 Paul Triolo 認為：「以蘋果和中國的好交情，北京政府不會因此針對蘋果，儘可能採取一些品牌抵制行為。」但根據過往經驗，社群媒體上的強烈反彈似乎不會對蘋果產生太大影響。

針對中國威脅採取反壟斷及網路安全調查，Triolo 表示，此舉為北京政府的反制手段帶來較大靈活性，可以再回應廣大中國民眾要求同時，又不會傷害美國企業為中國商業環境帶來的利益。