疫情重擊消費支出 美3月零售銷售創史上最低

新冠肺炎 (COVID-19) 爆發迫使多數商店關閉，加上失業率攀高衝擊消費能力，週三 (15 日) 公布的美國 3 月零售銷售額月減 8.7%，創下 1992 年有紀錄以來新低。

商務部資料顯示，3 月零售銷售額月減 8.7%，年減 6.2%，排除汽車、汽油等項目後，3 月核心零售銷售額月減 3.1%，年增 0.2%。

美國 3 月零售銷售跌幅創下歷史最差紀錄 (圖：Zerohedge)

在 13 個主要零售類別中，有 8 個出現下滑，其中服飾店銷售額月減 50.5%，家具店銷售額月減 26.8%，餐廳和酒吧銷售額月減 26.5%，加油站銷售額下滑 17.2%，疫情導致交通需求銳減。

不過隨著疫情愈發嚴峻，生活必需品消費也大幅提升，食品和飲料銷售額月增 25.6%，醫療健康和個人保健、雜貨和非商店​​零售銷售額皆有所增長。

由於政府頒布社會限制措施，消費者選擇線上購買食物、衛生紙、清潔用品及藥物等家用必需品，加上預期心理推動一波波囤貨潮，多數零售銷售類別所受到衝擊遠遠超過亞馬遜 (Amazon) 等線上零售商。

洛杉磯羅耀拉瑪麗蒙特大學 (Loyola Marymount University) 商業經濟學教授 Sung Won Sohn 表示：「美國經濟幾乎處於自由落體狀態，我們將在感染率穩定時看到經濟低谷，經濟將會落至非常深的底部。」

根據近期數據，自 3 月 26 日當週起，美國初請失業金人數累計已破千萬，失業率大幅導致消費能力受限。

富國銀行證券 (Wells Fargo Securities) 資深經濟學家 Tim Quinlan 表示：「儘管恢復可期，但消費者支出看起來比以往任何時候還要糟糕，雜貨店的恐慌性消費無法抵消其他類別支出的縮減幅度。」