零售業寒冬！NRF：3月零售商進口量滑落至5年最低

《彭博社》報導，全美零售商聯合會 (NRF) 週二 (7 日) 警告，零售商進口量正在急遽下滑，意味著即便疫情結束後，商店重新開放營業，今年美國零售週期還是可能遭到破壞。

根據 NRF 與海運貿易諮詢公司 Hackett Associates 週二釋出的報告顯示，今年 3 月美國主要零售商在港口的進口貨櫃量下滑至 5 年來最低水平。

這是由於美國實施的社會疏離政策，導致許多「非必要」零售業者關門大吉，商家面臨庫存過剩和大幅減少的消費活動等挑戰。

美國零售業者今年貨櫃進口量 (圖片: 彭博社)

NRF 表示，這在整個供應鏈中引發了蝴蝶效應，NRF 的供應鍊及海關政策副總裁 Jonathan Gold 在聲明中表示：「市場仍缺乏許多極度需要的生活必需品，且由於門市歇業，商品庫存時間可能比往常要長，這可能間接影響其他供應鏈。」

以往零售商習慣於每年春季訂購商品，在夏末開學前夕進行促銷，然後於年底進行狂歡購物節，但由於武漢肺炎 (COVID-19) 大爆發，疫情將改變今年的銷售週期。

NRF 與 Hackett Associates 的報告中還警告說，這對消費的直接負面影響可能會持續到下半年。

一些服飾供應商已經取消了部分夏季訂單。根據《時尚日報》報導，Gap 要求供應商停止運送非線上銷售的夏季產品，它還要求供應商停止所有秋季新品的生產。

Hackett Associates 的創始人 Ben Hackett 表示：「由於多數國家採取封鎖措施，導致相當多的服務業和製造業店家關閉，Covid-19 疫情正在破壞全美和全球經濟」

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