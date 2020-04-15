疫情凍消費 美3月零售銷售恐創史上最大跌幅

武漢肺炎疫情在美國持續延燒，確診病例已經突破 60 萬例，死亡病例突破 2.6 萬，政府下民眾待在家中，民間消費停滯。正大聯合會計師事務所 (Grant Thornton) 首席經濟學家 Diane Swonk 預期，美國 3 月份零售額恐因此創下有史以來最大的跌幅。

Swonk 表示，儘管民眾瘋搶雜貨、衛生紙和其他民生必需品，但是上個月餐廳、商店和加油站的消費者支出急遽下跌，預計將導致 3 月份零售出現史上最大跌幅。數據顯示，經濟學家預計 3 月份零售額將下跌 8%。相較之下，2 月份僅月減 0.5%。如果不計入汽車銷售，3 月份的銷售額則預計將下跌 5.2%。

美國 3 月份零售額預估將月減 8%(圖片：CNBC)

零售銷售是衡量美國消費者活動最重要的數據之一。消費者支出約占美國 GDP 的 70%，然而自 3 月中旬以來，大部分美國人被迫持續待在家中。此外，也有許多人因此失業，在截至 4 月 4 日的三個星期中，有高達 1700 萬人失業。

Swonk 表示，由於有越來越多的美國人將被迫關在家中，而且可能有更多人面臨失業，因此 4 月份的零售銷售數字可能會更加糟糕。3 月份汽車銷量下跌了 33%，Swonk 認為，4 月份汽車銷售量可能繼續深跌至接近零。

MUFG 聯合銀行 (MUFG Union Bank) 首席金融經濟學家 Chris Rupkey 表示：「 3 月份的汽車銷售從 2 月份的 1670 萬美元的下跌到 3 月份的 1140 萬美元。汽車銷售佔總零售額的 20%。儘管雜貨店、亞馬遜和其他零售商的線上購物活動有所增加，但仍不足以彌補大部分正常消費活動的損失。」