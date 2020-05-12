 Fed經濟學家：疫情只會稍微壓抑物價 通縮影響甚弱

舊金山聯邦準備銀行 3 位經濟學家研究顯示，即使企業停工、消費者停止支出，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情只會稍微壓抑物價，通貨緊縮的影響微弱。

經濟學家 Jens Christensen、James Gamble 和 Simon Zhu 根據美國、加拿大、法國和日本的物價水平和通膨指數化公債的價格建立模型，並分析這四個國家在一年內陷入通縮的概率。

該模型顯示，除日本出現 11% 的適度風險外，其他國家淨價格下跌的可能性仍然接近零。而日本的通貨膨脹率在過去 20 年幾乎為零。

經濟學家週一在舊金山聯準銀行網站寫道：「整體而言，目前主要經濟體因為疫情危機而發生通貨緊縮的機率較低。」

隨著各地區實施的居家避疫令，抑制消費者購物需求，引發市場對部分國家出現通縮或物價下滑的擔憂。

據報導指出，美國消費者支出佔總體經濟 70%，3 月份美國個人消費較上月減少 7.5%，創下記錄以來的最大降幅。

美國將於本週二發布 4 月份的消費者物價指數 (CPI) ，市場極度關注，彭博社經濟學家預計，4 月份的通貨膨脹率將從 3 月份的 1.5% 大幅下滑至 0.4%。

舊金山 Fed 分行經濟學家表示，政府債券是衡量投資者未來通膨的一種方式。

經濟學家們將沒有提供保護價值免受通膨侵蝕的債券，和抗通膨債券相比，發現在加拿大和美國，這兩種債券利差接近於零，而法國則是在疫情爆發前就已溫和攀升，日本的利差則呈現飆升。

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