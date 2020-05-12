日本4月中上旬出口年減逾22% 汽車業影響大

日本政府在週二 (12 日)，公布了 4 月中上旬的貿易統計初值。出口額報 3 兆 3730 億日圓 (年減 22.4%)，進口額報 4 兆 1249 億日圓 (年減 14.6%)。出現 7519 億日圓的貿易逆差，也是連續第 2 個月在中上旬出現貿易赤字。

日本財務省在 5 月 12 日，公布了 2020 年 4 月中上旬 (1-20 日) 的貿易統計初值。出現 7519 億日圓的貿易逆差，而去年同期為 4850 億日圓的逆差。

日本 2020 年 4 月中上旬貿易收支 (圖片來源：日本財務省)

4 月中上旬出口報 3 兆 3730 億日圓，年減 22.4%。下滑幅度較前月同期的年減 5.9%，出現了明顯擴大。汽車、汽車零組件，以及引擎等發動機的出口減少。

自從日本政府在今年 4 月 7 日發布「緊急事態宣言」後，東京、大阪等 7 個新冠肺炎 (COVID-19) 疫情較為嚴重的行政單位就進入緊急狀態。而在同月 16 日時，更將日本全國納入對象範圍。

日本各大車廠等的生產也隨之受到影響，紛紛實施停工或減產，出口也因而受到波及。特別是日本的汽車生產有半數倚賴海外市場，而出口方面的影響可能還會持續一段時間。

同期進口報 4 兆 1249 億日圓，年減 14.6%。前月同期報年減 7.8%，下滑幅度明顯擴大。除了煤炭、原油等能源類的進口減少，服飾等也同樣出現減少。之所以出現這樣的現象，主要也是因為民眾為了防疫減少外出，導致成衣等需求萎縮。