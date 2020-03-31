肺炎疫情+油價重挫 歐元區3月通膨增長率降至0.7%

歐盟統計局於週二 (31 日) 公佈 3 月份的消費者物價指數年增率，報 0.7%，較 2 月份的 1.2% 下滑，且低於市場預估值 0.8%，並創下自去年 10 月以來最低。消費者物價指數月增率則報 0.5%。

歐洲消費者物價指數、核心消費者物價指數年增率 (圖：Bloomberg)

此外，扣除食品及石油的消費者物價指數則報 1.2%，較 2 月份的 1.3% 下滑。受到沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間石油價格戰的影響，導致國際油價於近日來持續重挫。3 月份的能源價格較去年同期下滑 4.3%，未加工食品價格則增長 5.3%，創下自 2018 年 9 月以來最大漲幅。

另外，扣除食品、石油、及菸酒的核心消費者物價指數為 1%，較 2 月份的 1.2% 下滑，且低於市場預估值 1.1%。

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致歐洲經濟面臨前所未有的衝擊，為了避免經濟持續衰退，歐洲央行釋出大規模的寬鬆政策，並承諾於今年實行規模超過 1.1 兆歐元 (1.2 兆美元) 的資產購買計劃。

歐洲央行於上週宣佈取消「流行病緊急收購計劃 (PEPP)」7500 億歐元的上限，促使單週購債量大幅增加約 400 億歐元，為 2015 年啟動 QE 以來的最大規模。

另外，歐洲央行亦表示，該緊急購債計劃將不受單一成員國的購債上限規定，因此，央行將有更大的彈性，能夠購買義大利等疫情較嚴重之國家的債券。

除此之外，歐洲各國政府亦宣佈大規模的財政刺激政策，以減輕疫情對於經濟所造成的損害。

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