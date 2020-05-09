企業大砍配息金額！美股投資人二大新隱憂 聯準會資金趴也難救

文 / 陳姿蓉

全球景氣低迷，美國企業力求度過疫情危機，竭盡所能保留現金以因應衝擊，然而這也代表，企業的股利發放和股票回購恐不如往年。

4 月 29 日，美國商務部下的經濟分析局（BEA）在萬眾矚目中，公布了美國今年首季經濟數據。報告指出，美國第一季 GDP（國內生產毛額）季增年率衰退 4.8％，經濟萎縮幅度高於預期，為自 2014 年第一季以來首次跌入負區間，也是金融海嘯以來最低水平。

雖然美國聯準會祭出史無前例的護盤策略，讓道瓊指數 4 月創下 33 年來最強單月漲幅，但懸在投資者心頭的問號：聯準會營造的資金行情，真能完全掩蓋悲情的實體經濟表現？超乎預期的衰退，究竟會對股市帶來什麼樣的影響？

經過一輪調查，問題的答案有了初步輪廓。對美股或美股基金投資人來說，即使個股股價或指數短期內受到資金行情庇蔭，但至少在兩個層面，美股今年會與過去的樣貌有些不同。首先，是配息能力。

隱憂 1》今年配息家數銳減

過去幾年，平均殖利率超過 2％的美股，是存股族的口袋名單之一。但如今，豐厚穩定的股息收入，可能將暫時畫下句點。

無論股價強弱，低迷的景氣已讓多數企業營收告急。為了度過當前的危機，各大企業紛紛盡可能地保留手上的現金，根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）的數據，截至 4 月 28 日，全美已有 83 家企業和房地產投資信託基金等公共投資基金宣布，暫停甚至是取消去年度、也就是今年股息發放。

83 家股息喊卡，這是 2001 年以來的新高數字，甚至超過過去 10 年的總和。同時，目前已確定削減股息發放額度的美股企業，也已達到 142 家，將可能成為繼 2009 年後最多的一次。

據估計，至今已公布的美股企業股利調整政策，總計將使今年股息發放規模，縮水 230 億美元。而高盛證券更預測，標普 5 百企業今年股息發放將大砍 23％，整體規模下滑至 3980 億美元。美國銀行日前也指出，美股企業今年整體股息支出將減少約一成，其中股息削減幅度最大的兩大產業，就是在這段時間受傷最重的能源和非必需消費品。

整體來說，配息將不如以往，是投資人面對今年美股應該放在心頭的第一件事。至於第二件事，則是「美股波動恐較以往更為劇烈」，這是因為以往扮演股價低檔支撐的最強買盤，今年恐怕大量消失。

隱憂 2》庫藏股恐不如往年

這個買盤，就是企業回購自家股票，也就是庫藏股。

過去 10 年，為了給股東更優渥的報酬，美國企業投入大量資金用於買回自家股票，成為支撐或拉抬股價的最重要買盤。這一波蓬勃發展的股票回購，助長了史上最長牛市，甚至有專家認為，股票回購是成就過去股市黃金 10 年的最重要推手。但在企業縮衣節食的今天，大手筆的庫藏股政策，面臨金融海嘯以來最大危機。

來源：《今周刊》 第 1220 期

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