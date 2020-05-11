蘋果計劃：將5分之1產能從中國轉至印度

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對製造業帶來衝擊，也使得許多公司考慮供應鏈多樣化，據印媒報導指出，蘋果 (AAPL-US) 正計畫將該公司近五分之一的產能從中國轉移到印度，並通過富士康和緯創資通等合作製造商擴大印度當地的生產業務，未來五年內投資規模可能升至 400 億美元，也可能使印度成為蘋果商品最大出口國。

今年 3 月，印度政府批准了一項針對大規模電子製造的生產激勵計畫 (PLI，Production Incentive Scheme) 以加強電子元件、半導體和行動通訊領域的製造，提振國內製造業並吸引大量外資，涉及手機製造和特定的電子元件。

印度政府估計，該計劃在 5 年內可以直接創超過 20 萬個造就業機會，間接就業機會則將是直接就業機會的 3 倍，與此計劃相關的總就業數量可能達到 80 萬個。

據公開數據顯示，蘋果的產品中有 90% 以上的產能來自中國。其中，iPhone 的代工生產很大一部分來自富士康與和碩。事實上，在 2015 年的時候，蘋果代工廠富士康就曾與印度達成備忘錄，同意加大對印度製造業的投資，並有計劃於 2020 年在印度建立 10 至 12 家製造消費電子產品的工廠。

自 2017 年以來，緯創資通已經在開始在印度班加羅爾生產蘋果的平價 iPhone SE 機型。如今也在那裡組裝 iPhone 6S 和 7 型號。緯創資通在班加羅爾的二廠也將生產 iPhone 7 和 iPhone 8，其餘部分則將出口。

富士康去年也開始在印度生產 iPhone XR 機型，該公司已經在當地組裝 PCB。但是，印度仍然依賴來自中國的其他智慧型手機零組件供應，例如顯示面板和相機模組。三星則是在 2018 年於印度諾伊達開設了全球最大的智慧型手機工廠。