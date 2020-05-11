報復澳洲？中國恐將對澳洲大麥課反傾銷稅

澳洲廣播公司 (ABC) 於 10 日報導表示，澳洲幾個重要穀物生產商發表聯合聲明指出他們取得消息，中國可能會對從澳洲進口的大麥徵收反傾銷和反補貼稅。

澳洲穀物生產商指稱，中國將對從澳洲進口的大麥徵收高達 73.6% 的反傾銷稅和 6.9% 的反補貼稅。而路透社報導，澳洲穀物生產商是從中國商務部取得這些消息。

雖然中國官方尚未證實該消息，但澳洲貿易部長伯明罕 (Simon Birmingham) 仍表達關切，並宣稱將捍衛澳洲大麥生產商的利益。

中國商務部對澳洲大麥的反傾銷和反補貼調查已進行一年多，近期將結束調查。但澳洲之前曾附和美國，要求對新冠肺炎疫情進行所謂「國際獨立調查」引發中國不滿，澳洲部份媒體指出這是中國的報復行動。

澳洲穀物生產商協會主席表示，他對中國的決定感到意外，並稱這將是對澳洲大麥出口的重大打擊。根據目前大麥的市場價格，提升關稅將使兩國之間的大麥交易歸零。

距離中國最終決定還剩 10 天，澳洲貿易部長伯明罕 (Simon Birmingham) 宣稱，澳洲尊重中國的反傾銷案件進行調查，但他認為對澳洲課徵大麥反傾銷稅是不正當的。澳洲政府已經與穀物生產商合作，對中國的反傾銷調查提出最強有力的反對證據，並將在中國做出最終決定前，尋求一個滿意的解決方案。

不光是大麥，中國駐澳大使 4 月時曾指出，如果中澳關係惡化，中國消費者可能會抵制澳洲的牛肉、紅酒等產品。

