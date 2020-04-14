澳洲緊縮外資規定 防中企趁虛而入

和全球股市一樣，澳洲股市近來也無法從武漢肺炎 (COVID-19) 引發的崩跌中免疫，2 月底到 3 月底之間重挫 37%，政府擔心外資趁股票便宜大肆收購，已經收緊外資投資規範，尤其擔心中國企業。

澳洲當局如今要求，所有外國投資提案不管交易金額大小，都需須過外國投資審查委員會 (FIRB) 審查，審查時間從一個月到六個月不等。

澳洲財長 Josh Frydenberg 否認此舉意在針對特定國家，但日經新聞報導，澳洲顯然忌憚多年來大手筆投資不間斷的中國。他在 3 月底透過聲明中說，針對外資的新規定是為了保護澳洲國家利益而制定的暫時性措施，強調此舉不代表凍結投資。

先前和澳洲簽有自貿協定的國家，若尋求交易的價值不超過 2.75 億澳幣 (1.74 億美元)，大致上不受外資審查規範，就連國防、交通運輸和電信這些較敏感的產業也是如此，中國企業因此收購不少優質的澳洲公司，2016 年 6 月底止的財政年度中，FRIB 批准來自中企的投資總額逼近 470 億澳幣。

但中國資金大舉流入這些年來也引發澳洲監管機關和政壇的僅決心。2018 年澳洲禁止華為參與 5G 設備，成為美國之外第一個排除華為設備的國家。

同一年，澳洲政府也拒絕了香港 CK 集團以 30 億澳幣收購澳洲天然氣管線商 APA 集團的提議。

中國蒙牛集團去年以 15 億澳幣收購嬰兒奶粉製造商 Bellamy，在當時引爆爭議，澳洲嬰兒奶粉享譽中國，但被收購之後，卻影響澳洲自身的糧食安全。

澳洲 Charles Stuart University 教授 Clive Hamilton 說，航空、電力、資安、電信、稀土、水資源可能成為被外資收購的目標。

但也有一些經濟學家主張不要一竿子打翻一船人，收購不良資產的外國企業「不見得都是壞事」。