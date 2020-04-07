澳幣反彈逾1%！澳洲央行：若狀況改善 可能縮小寬鬆措施

週二 (7 日) 澳洲央行 (RBA) 召開利率會議，宣布維持基準利率在歷史低點的 0.25% 不變，本次利率水準是符合市場預期，但澳洲央行在週二 (7 日) 卻意外表示，若疫情對經濟衝擊的情況持續改善，可能縮小正在執行的寬鬆措施，該言論是大幅超出市場預期。

由於澳洲央行意外表態可能縮減寬鬆措施，澳幣兌美元是聞聲噴出大漲，截至週二 (7 日) 13 時許，澳幣兌美元大漲 1.05% 暫報 1 澳幣兌 0.615 美元。

澳幣兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

澳洲央行在利率聲明上表示，肺炎疫情正大幅衝擊全球經濟前景，並對企業營運帶來極大壓力，也為勞動力市場帶來失業潮，而澳洲央行已進行了一連串的寬鬆措施，並對市場注入廣泛的流動性，以期待幫助市場有效運作。

澳洲央行指出，目前三年期澳債殖利率水平已達到央行所設定的目標水準，央行將會盡一切努力實現就業最大化以及通膨目標，而若經濟前景持續改善，那麼央行將會視情況縮小購債規模、或是減少購債頻率。

此前澳洲央行於 3 月 19 日召開緊急會議，當時即宣布降息一碼將基準利率自 0.5% 降至 0.25% 的歷史低點，並宣布針對三年期澳債殖利率「定錨」在 0.25% 水平，並重啟 2008 年金融海嘯期間曾使用的「定期拍賣機制 (TAF)」，同時也向銀行業提供貸款。