澳洲央行預計上半年GDP下滑10% 疫情對經濟打擊持續數年

澳洲央行總裁 Philip Lowe 週二 (21 日) 表示，由於防疫措施造成的經濟封鎖，預計澳洲今年上半年將出現自 1930 年代以來最大的經濟收縮，對經濟與失業的影響力還可能維持數年。

Lowe 週二在雪梨發表演說指出，今年上半年澳洲的 GDP 可能下滑約 10%，主要發生在第 2 季，同時，總工時可能減少約 20%，到今年 6 月，失業率可能來到 10% 左右。澳洲今年 3 月的失業率為 5.2%。

澳洲失業率 圖片：tradingeconomics

Lowe 表示，這些都是非常大的數字，在幾個月前都還難以想像，這代表在面對疫情時，社會面對著重大挑戰。

Lowe 指出，目前的預測，隨著企業延後或取消提高薪資，年底薪資增長預計將降至 2% 以下，然後逐步回升。

通膨也預計偏低，並在今年晚些時候來到 1%，未來幾年則維持在 2% 以下。

澳洲統計局早前公布數據顯示，在 3 月 14 日至 4 月 4 日期間，稅務局薪資系統上紀錄的工作短少了 6%，意味著約 78 個工作職位流失。

澳洲的確診人數與全球相較相對較少，但是疫情仍蔓延迅速，由 3 月的不到 100 起，目前已有約 6600 人感染，促使政府關閉了非必要的企業，禁止出國旅行和大型聚會，同時執行了社會疏離規則。

Lowe 表示，待疫情回穩，限制放寬，經濟復甦的腳步預計仍然緩慢。

Lowe 說：「無論復甦的時機是何時，只要它確實到來，我們都不應該期望，我們會像往常一樣迅速回復正常。」

相反地，Lowe 認為，目前所經濟的健康及經濟上的雙重危機，將在未來一段時間，繼續成為經濟發展上的陰影。