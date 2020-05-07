超低利率環境 聚焦利基型成長股

受到新冠肺炎疫情影響，全球第一季經濟成長衰退，法人認為，後續投資必須觀察疫情是否獲得有效控制及長期企業成長動能是否維持等兩大重點。而待疫情受到控制後，未來消費端需求會逐漸恢復，加上超低利率及量化寬鬆環境，預期資金將湧入股市，並以產業具成長性的股票為主要投資標的。

由於新冠疫情逐漸趨緩，各國政府將逐步解封，加上新藥和疫苗測試傳出好消息，近期股票市場表現不俗，展望未來，各區域市場中，多數法人仍看好美股表現。尤其疫情過後，美國企業創新寶刀未老，特別是這次扮演「科技防疫」要角的 AI 人工智慧。研究機構 CB Insights 調查，全球 100 大 AI 企業中，美國就占 6 成，而且跨越科技、醫療、商用等多元領域，未來發展潛力可期。

巴菲特在上周股東會上也為美股「讚聲」，強調美國經濟「不可阻擋」，而且未來只會押寶美國。第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰分析，主要理由有二：一是美國經濟、股市已歷經過多次危機與景氣循環的考驗；二是美國仍舊是強盛的國家，企業創新實力遙遙領先各國。

觀察美股史上 3 次重大危機，如：1987 年黑色星期一、2000 年科技泡沫、2008 年金融海嘯，都造成股市光速轉空。這次也不例外，因為武漢肺炎讓 S&P 500 指數在短短 17 天，即步入熊市，而且累計第 1 季下跌逾 20%，創金融海嘯以來最大單季跌幅。

若進一步統計 S&P 500 指數單季跌幅超過 20% 後美股表現，發現後 1 年、後 2 年與後 3 年的平均報酬率分別達 23.7%、49.3% 與 44.6%，表現亮眼。陳世杰指出，美股能夠在跌落熊市後，再重返牛市，主要是因為有企業的創新實力當靠山。

如：1987 年的黑色星期一過後，IBM、蘋果、微軟、英特爾等帶領全球進入個人電腦時代；2000 年科技泡沫後，亞馬遜掀起電子商務浪潮；2008 年金融海嘯後，臉書、蘋果、谷歌開啟社群網路、智慧型手機大商機。

富蘭克林華美投信也認為，美國企業無論在企業體質、創新能力上仍比其他國家股市為佳，美股和其他區域股市比較也相對穩健，科技發展成長趨勢可期，故建議應朝向半導體、遠端科技與軟體、網路、雲端、工業自動化、醫療保健等產業持續布局，並建議投資人不妨持續利用定期 (不) 定額，立即進場，以掌握新科技之成長趨勢與獲利表現的機會。