多空雜音持續干擾 美股4月恢復力仍強

美中關係因疫情出現緊張，過去一周股票市場震盪劇烈，全球主要股市呈現資金流出現象，其中，歐洲地區單周淨流出金額為最高。綜觀 4 月，雖然多空雜音持續干擾，美股在穩健基礎下回彈力道仍強，展現強勢資產本色。

上周各有好壞消息，一方面全球主要央行維持寬鬆政策，且新冠狀病毒藥物加速研發及油價反彈，提振市場情緒轉好；另一方面美國製造業數據創 2009 年來最差，大型企業發布獲利預警，美國總統川普也揚言就疫情向中國採取報復行動，牽動近週投資人風險偏好起伏。

根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周全球主要地區股票市場資金皆呈淨流出狀態，其中，因歐洲央行未推出符合市場期待政策，並表示 2020 年歐盟地區經濟發展恐不樂觀，使得已開發歐洲地區股市單周淨流出資金來到約 26.86 億美元，為全球股市中最高者。

富蘭克林投顧分析，隨著全球進入後疫情時代，金融市場從恐慌期進入到經濟面的修復階段，觀盤重點將聚焦各國重啟經濟後疫情能否續獲控制，以及重啟經濟後的需求回升速度，其中可優先觀察中國五一假期消費動能、5 月 21 日~ 22 日中國兩會召開 (可能推出更多刺激政策)，若持續有利多傳出，有望延續風險性資產反彈行情。

回顧 4 月，雖疫情仍未平息，但風險市場整體情緒持續恢復，安聯投信表示，美股如道瓊、標普等指數單月都有 11% 以上漲幅，而那斯達克單月更上漲約 15%，為近 20 年以來最佳表現，顯示雖在多空雜音持續干擾的狀況下，美股在穩健基礎下回彈力道仍強，展現強勢資產本色。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶認為，現在布局全球市場時，除需考量疫情走向外，國家經濟體原本的體質與基礎，都對後市回彈及恢復的能力，有著很大的影響。而要成為強勢的市場，除了要有舉足輕重的市值，更需要在帶動產業進步尖端技術上領先全球，且擁有流動性強的貨幣支撐。

綜觀全球各國，美國股市市值目前佔全球逾 5 成、在 MSCI 全球科技指數中佔比 77% 並擁有包括 Apple、Google、Amazon、Netflix 等國際科技巨頭企業，而美元貨幣也占全球儲備逾 6 成的比重，都對美國相關資產提供了一定的支撐，打下成為強勢資產的基礎。

此外，在全球重要股市中，美股也是少數持續創出新高紀錄的市場。謝佳伶指出，回顧自 1990 年起至今年的 30 年間，美股以平均 7.1% 的年化報酬，明顯領先新興股市的 4.4%、歐洲股市的 3.8% 與日股，為全球股市最為強勢者，而在肺炎疫情於近日逐漸趨緩的前提下，美股主要指數也在 4 月整月中以超過 10% 的漲幅，展現強勢恢復實力。