想進場 該用南非幣還美元？

南非幣兌新台幣匯率從年初的 2.1 元，貶值至目前的 1.6 元，跌破不少人心目中的 2.0 防線。若時間拉長至 2015 年，南非幣兌新台幣貶值幅度更超過 40%，不少人認為未來南非幣進一步貶值空間小，現在正是進場搶便宜的好時機。若能搭配價格上漲中的股票型或債券型基金，未來潛在漲幅驚人。但南非幣與其他新興市場貨幣已經到買點了嗎？又有何指標應該當買點參考？

1. 鈔票瘋狂印，美元不貶反漲

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/5/6。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 2 月 26 日至 4 月 29 日，聯準會資產負債表從 4.2 兆美元成長至 6.7 兆美元。短短 2 個月，聯準會資產負債表就成長了 2.5 兆美元，如此龐大的資金，理論上會讓美元走貶才對。但同期間，美元非但沒貶值，反而對新興市場貨幣還異常強勢，墨西哥、巴西、南非、哥倫比亞、土耳其與俄羅斯等國貨幣兌美元貶值幅度都超過 10%。若把時間拉長至今年以來，墨西哥、巴西與南非貨幣兌美元貶值幅度更超過 20%。

2. 資金非但沒外溢，反而還大量流入美國公債

理論上，當聯準會買進美國公債與房貸抵押證券時，一來可穩定這兩類資產的價格，另一方面收到錢的賣方，可以將資金轉向其他風險資產，並進而穩定整體金融市場（若風險接受度大幅升高，資金不只流向美元計價資產，還可能流向其他國家資產，而此舉就會造成美元貶值）。

但此次儘管聯準會資產負債表成長 2.5 兆美元（其中 1.5 兆美元拿去購買美國公債、2,300 億美元購買房貸抵押證券、各類貸款 1,230 億美元），公眾持有的美國公債金額仍從 17.3 兆美元增加至 19 兆美元。展望未來，新興市場貨幣能否反彈，取決於避險情緒能否恢復正常並促成資金從美國公債大幅流出。

資金大量流入美國公債

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，此處變化為自 2019 年 9 月底以來規模增加金額，資料日期：2020/5/6。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 待全球金融壓力回落，就是新興市場貨幣買點

相較於全球，新興市場資金壓力還不夠高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/5/6。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

一般而言，全球金融流動性與新興市場資金壓力密切相關，全球流動性充裕時，新興市場也較容易取得資金。但今年卻很異常，就算全球金融壓力飆升至 2009 年以來最高水準，新興市場資金壓力還處在正常範圍內，兩者走勢暫時脫鉤。隨著聯準會與主要央行聯手釋放資金，全球金融壓力理應繼續下滑並回到正常水準，有利新興市場資金壓力維持低檔。「鉅亨買基金」建議可以等到全球金融壓力回到 50 以下，再進一步增加新興市場貨幣佔投資組合比重。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美元資產為配置核心，新興市場貨幣當衛星

疫情受控、需求順利復甦前，新興市場貨幣與資產不確定性較高，美國股票、已開發國家股票、全球高收益債券與高評等債券等基金較適合當作資產配置核心，新興市場資產相關基金則是進攻性質較強的衛星部位。

鉅亨精選基金

>> 摩根基金 - JPM 美國企業成長 (美元)-A 股 (累計)

>> 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元

>> 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 美元累計

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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