全球股市反彈 4月境外基金績效股優於債

新冠病毒疫情出現緩和跡象，以及各國拼命祭出救市措施之下，帶動全球股市反彈，股票型基金也繳出正報酬的成績。統計 4 月以來，國內核備的境外基金平均上漲 5.06%，而且股優於債。

儘管 4 月首見負油價，引發股市震盪，但全球疫情現緩和跡象，各國計劃逐步重啟經濟活動，美歐再釋出規模逾一兆美元紓困法案，同時主要央行有望持續擴大貨幣政策，企業財報仍有佳音及市場信心趨穩，支撐 4 月全球股市反彈走高，美股並創下 1974 年來最大單周漲幅。

理柏資訊顯示，統計至 4 月 27 日止，證期局核備的 1,007 檔境外基金 (股、債均含) 平均上漲 5.06%；其中 751 檔股票型基金平均上漲 6.32%，238 檔債券型基金平均上漲 1.52%。

富蘭克林投顧指出，科技業雖受短線干擾，但長期發展趨勢不變，甚至受疫情改變業務模式及消費行為，刺激新科技應用需求增加，加上疫情控制得宜，支持以科技股為主的台灣股票型基金領頭上揚，4 月上漲 10.09%；美國股票型基金則受政策提振，預期經濟表現相對具韌性以及投資人偏好持有美元資產支持，4 月上漲 9.76%，於同類型基金中表現居次。

資料來源：理柏資訊，報酬率以台幣計價統計至 2020/4/27，波動風險為過去三年月報酬率的標準差 (年化) 原幣計價至 2020/3/31。

區域國家中，以美國中小型股票型基金表現較佳，4 月上漲 8.58%；拉丁美洲股票型基金則受疫情壓抑經濟前景，油價震盪和個別國家政局動盪拖累，4 月下跌 1.71%，為區域國家中唯一下跌市場。

雖然全球新冠病毒疫情高峰已過，不過，經濟面考驗仍持續中，富蘭克林投顧認為，未來即使各國陸續重啟經濟，在疫苗量產之前仍將避免群聚及維持社交距離等限制，將持續抑制休閒旅遊等經濟活動，加上油價於歷史低檔震盪、地緣政治風險變數猶存，許多股市反彈面臨季線壓力也需要時間消化上檔反壓，短期風險性資產震盪仍大。

策略上，富蘭克林投顧建議，續採啞鈴式投資組合，並可留意疫情衝擊後的國際政治、全球產業供應鏈與人類行為變化，以及全球政府積極印鈔寬鬆後，受惠長期趨勢變化的相關標的，以美國科技、生技及黃金產業型基金的受惠趨勢最明顯，可列為股票操作首選。

各產業表現方面，低利率環境加上寬鬆政策，資金面充裕激勵金價彈升，支撐黃金及貴金屬類股大漲，4 月上漲 41.52%。新冠肺炎疫情提升市場對醫療類股的青睞，生技公司積極投入疫苗研發及桑德斯退出民主黨初選降低政策風險，吸引資金回流生技股，支撐生技類股 4 月上漲 16.98%。不動產類股則礙於經濟復甦腳步緩慢、傳統零售業停工打擊，加上就業環境惡化，將導致房屋需求遞延，壓抑房市復甦前景，4 月僅上漲 2.51%。