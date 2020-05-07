波動再起？解讀金融新視野

2020 年邁入 5 月，國際緊張情勢未解，但疫情已相對舒緩，市場也起風轉向審慎樂觀的氛圍，惟財報利空短期仍將衝擊美股走勢。在市場動盪之際，搶先洞察市場機會就能搶先獲得財富先機。了解市場三大變數：

1、金融市場又一奇景….. 負油價成因與未來？

2、數據呈現衰退… 為什麼市場卻強漲？

3、如何在波動震盪中尋找投資明珠？

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