實質資產強彈 可長線分批進場

新冠肺炎疫情近期出現趨緩跡象，全球各國考慮逐步解封，激勵股市表現。統計至 4 月 30 日，亞太地區的 REITs、公用事業及基礎建設等相關指數，反彈力道 2~3 成，顯示部分具防禦力的實質資產遭到錯殺後，回復力強勁，法人建議，在景氣循環末段，可以透過定期定額方式分散布局「看得到、摸得到」，且能提供相對穩定股息的亞太實質資產。

受到疫情影響，今年 3 月全球股市重挫，不過，隨著各國救市措施陸續出台，新冠疫情亦逐漸降溫，股市於 4 月出現反彈。統計 3 月 23 日至 4 月 30 日，S&P 亞太 (不含日本)REITs 指數反彈逾 3 成、MSCI 亞太 (不含日本) 公用事業指數與 MSCI 亞太 (不含日本) 基礎建設指數也有超過 2 成的反彈。

資料來源：彭博、中國信託投信整理；時間：2020/05。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿認為，受到三月股災影響，相對具有防禦力的實質資產也遭到錯殺。然而股災後的回復力驚人，統計至 4 月 30 日，亞太 (不含日本) 實質資產在股災過後的反彈幅度相當亮眼，顯見在景氣循環末段，實質資產的防禦力仍相當堅強。

陳雯卿進一步分析，基礎建設、公用事業往往具備獨佔或寡佔性質，因此無論景氣循環位於哪個階段，依舊能夠提供穩定現金流；加上 REITs 在市場波動中依然能提供穩定的租金收入，結合三項實質資產，能為資產撐開一層防護罩。此外，美國聯準會 (FED) 自本月起將開始購債，本次甚至史無前例地買入被降評的垃圾級債券。因此，在市場資金與財政政策相對寬鬆的環境下，實質資產三大產業可望相對受惠。

受到疫情影響，油價也成為市場關注焦點，陳雯卿指出，實質資產與原油相關係數較低，不易受到原油價格波動衝擊。根據彭博資料，從 2018 年到今年 1 月底，與原油價格相關度最低的資產分別為亞太 (不含日本) REITs 為 0.127，亞太 (不含日本) 公用事業為 0.148，這兩者相較亞太 (不含日本) 股票指數、高收益債等風險性資產，與原油的相關度都來得更低。