〈分析〉地緣政治緊張加劇 市場重聚焦美中關稅戰？

疫情發展、企業財報與混亂的經濟數據，是近期投資人不能遺漏的重點，不過上週以來，一個舊議題又重新回來困擾投資人，即美中之間的緊張關係。

3 個月之前，美中簽署第一階段協議，似乎讓這個議題可以暫時攔置一旁。但是隨著美國疫情一直無法減緩，川普政府加大對中國的指責，讓貿易戰陰影又回到主流視野。

知名總經調研機構 BCA Research 發布報告認為，地緣政治將成為下一個關注點，建議維持防禦性的投資戰略，在股市反彈期間風險資產的投資可以獲利了結。

戰爭總統的競選姿態

知名總經研究機構 BCA Research 在最新研報中指出，白宮在過去幾日內的幾項措施，表明川普在大選即將來臨之際，選擇以「戰爭總統」的姿勢競選，對中國展開行動。

一系列行動例如強化出口管制，包括在軍用及民用技術上的雙重管制；同時降低對中國供應鏈的依賴，要求限制美國發電廠和電網進口外國零件，避免基礎設施建設受制於人；此外，還暗示新冠病毒起源自中國武漢實驗室，要求展開調查。

川普要求進一步的對中國究責行動，目前看來，停止對中國持有美債支付本金及利率，並不在考慮之中，因為這關乎美國的評級及信用。川普更傾向提出新的關稅，以做為報復。

一些美中之間易引發話題的爭論被挑起，包括網路戰、心理戰、朝鮮半島局勢、台灣海峽，及南海等話題，緊張局勢均見升溫。

川普總統了解到，在經濟增長低於 -4.8%，失業率可能到達 16% 的情況下，他的連任之路陷入危機，刺激美國人的愛國主義，也許還有奮力一搏的機會。

美中關係惡化

如果去年底，川普還相信短期貿易協議可以提振經濟，現在這似乎顯得緩不濟急，BCA Research 認為，儘管中國可能採取和解姿態，以避免大規模的冷戰，但若基於這些原因購買風險資產是不明智的。

投資人應該為美中緊張局勢的升級預做準備，這是更加保險的做法。目前看來，美中關係正在惡化，不僅共和黨如此，這也是民主黨競選的策略方向，雙方在比誰能對中國更加強硬。

(圖表取自 BCA research)

中國持有美債的問題，目前不需要太過擔心。中國雖然在減持，但目前是為了擺脫對美元的依賴，而其他國家仍願意追買美債，這也促使美元走強，仍是一個終極避險工具。而且也正因為如此，不需要擔心美國會在公債上著力，來懲罰中國。

關稅則是一個更為實在的威脅，美國轉向貿易保護主義，川普以激進和非正統的方式，推廣並加速了這一政策選擇，美中都在為此一發展方向而承擔後果。

現在不是假定全球穩定的時候

現在，川普正威脅新一輪貿易關稅。值得注意的是，新的懲罰性措施是否會帶來全球經濟的又一次打擊，基於川普仍試圖回復牛市及美國經濟數據好看，這一點變得難以預測。

中國出口美國變化 (圖表取自 BCA research)

BCA Research 建議，可以先觀察 3 件事：

首先，川普總統的支持率會從他對中國的壓力策略中大為受益，以至於讓他態度更加激進嗎？這增加了政策錯誤的風險。

第二，隨著經濟衰退給他造成的損失，以及在健康危機期間民眾支持率逐漸消失，川普的民調是否會陷入低迷，低於 43%？

一旦川普確信，自己無論如何都無法贏得選舉，川普提高與中國衝突的風險可能變得很重大。

第三，面對川普一再威脅，中國是否會加大敵意，並推動川普走向對抗之路？

BCA Research 認為，需要注意在台灣、南海可能引發的重大地緣政治事件，第 4 次台灣海峽危機完全可能發生。

整體而言，儘管川普祭出高關稅的風險很小，但負面影響要大於 2018-19 年。如果一旦爆發新的全球貿易戰，股市可能下跌 40% 至 50%，而不僅僅是 20%。