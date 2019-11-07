別過度樂觀 BCA Research：半導體股估值過高 有泡沫化跡象

目前金融市場中，哪些地方出現泡沫？一些華爾街分析師指出，美國商業地產受到 WeWork 大量支出的支撐，有出現部分泡沫現象，而有些分析師則在密切關注公司債牛市，另也有像《大賣空》主角貝瑞 (Michael Burry) 一樣對被動式 ETF 基金的強烈增長感到不安，但是有個類股可能大家都想不到，那就是「半導體類股」。

全球投資研究暨策略建議獨立提供商 BCA Research 在一份最新報告表示，半導體設備類股有正在走向泡沫化的傾向。

BCA 分析師在分為兩部分的報告中的第一部分表示，「我們對此提出警告，S&P 500 半導體設備類股創下歷史高點看來更像是種瘋狂，與網路泡沫時代極為相似。」

而 BCA 的論點，也是部分基於目前美股半導體類股之估值是相當的貴。

據 FactSet 數據顯示，今年以來，S&P 500 半導體設備類股已飆升近 84%，幾乎是標普 500 漲幅的 4 倍，而追蹤費城半導體指數 (SOX-US) 的 iShares PHLX Semiconductor 基金 (SOXX-US) 同期則上漲約 50%。

BCA 分析師解釋，這是因為投資人將近期貿易戰的正面訊息，一路推算至遙遠的未來，但大家忘記了，獲利預期仍是遠遠落後於股價漲勢。

BCA 也因一些宏觀上的基本原因而抱持謹慎態度，如全球半導體貿易統計組織 (World Semiconductor Trade Statistics) 亦曾在 8 月表示，估計全球半導體需求將在 2019 年下降 13.3%，並在 2020 年恢復成長。

BCA 分析師指出，美國 ISM 製造業 PMI 已連續第 3 個月處於收縮狀態，這表明半導體產業目前的高估值，是具有相當大的風險存在。

BCA 分析師說道：「雖然多頭相信股價還會再突破新高，但我們仍堅持我們的看法並建議見好就收、獲利了結。」