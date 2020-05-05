疫情加重債務負擔 中國、新加坡、南韓企業最令人擔心

新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊企業營收，導致某些企業原已龐大的債務負擔加重，償債能力也引人擔憂，澳盛銀行 (ANZ) 研究指出，在亞洲經濟體當中，中國、南韓和新加坡企業債務增加得最快也最多，尤其以中國房地產、南韓和新加坡能源業的狀況最吃緊。

澳盛說：「中國、南韓和新加坡企業，債務累積的規模最大、速度最快。COVID-19 疫情和各國政府採取的抗疫措施衝擊之大，導致許多產業的營收受影響... 如果情況繼續下去，會導致企業信評遭降、債務違約，並拖累整體經濟成長。」

新加坡能源業去年產值占國內生產毛額 (GDP) 五分之一，但這個產業如今已經陷入虧損，對手頭現金緊絀的能源業者構成挑戰。

雖然這是全球能源業都正在經歷的痛苦，但新加坡已經有限的流動性，因為這個問題面臨額外風險，情況特別令人擔心。新加坡能源業今年需要償付的債務，占全國這部分總額的 15.1%。

南韓能源業也有「槓桿過度、現金緩衝不足」的問題。中小企業過去兩年來帳上累積不少債務，如今情況變得令人擔憂，成為南韓總體經濟的風險。

中國房地產過去兩年來急速擴大，現在面臨過度擴張的問題。

澳盛指出，三個國家當中，還是以新加坡企業處境最脆弱。新加坡更容易受到外匯風險影響，公司債未償還餘額當中，60.9% 以美元計價，只有三分之一以新加坡本地貨幣計價。

南韓狀況稍微好一點點，不過也有五分之一以外幣計價。南韓本身還面臨現金相當短缺的棘手問題，高度槓桿的企業中，有 80% 現金緩衝短缺。