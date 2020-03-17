瑞銀：疫情加劇債務違約風險 中國銀行獲利恐衰退39%

據《彭博》報導，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟活動造成重創，導致企業的債務違約風險攀升，因此，瑞銀分析師預估，今年中國銀行業者的獲利恐將大幅衰退。

根據瑞銀分析師 May Yan 於週二 (17 日) 的預估，假設中國至 2021 年 GDP 增長率維持在 4.8%，且有 70% 的銀行借款發生債務違約，則整體銀行產業的壞帳規模恐將攀升至 5.2 兆人民幣 (約 7430 億美元)。

Yan 亦表示，疫情將重創銀行業者的短期獲利能力，預估今年整體銀行產業的獲利將衰退 39%，而股東權益報酬率 (ROE) 則將由 11% 下滑至 6.2%。

Yan 指出，銀行產業獲利下滑的現象，為多年來首見，儘管中國於 2015 至 2016 年面臨「經濟硬著陸」的壓力，但當時銀行業者仍維持 2% 的獲利增長率。

另外，標普全球 (S&P Global) 則於日前表示，由於受到疫情的影響，預估亞太地區的銀行業者，於今年將可能產生高達 1 千億美元的信用損失。

為了減輕中國企業及銀行業者的壓力，中國政府已採取各項措施，包括針對有違約風險的企業提供債務延展等寬限政策。除此之外，中國人民銀行亦於週一 (16 日) 開始，透過提供銀行業者低成本貸款，向金融體系注入 1 千億人民幣 (約 143 億美元) 的資金。

另外，中國人行於上週五 (13 日) 宣佈調降銀行的存款準備金，預估此舉將可向銀行體系注入 5500 億人民幣 (約 786 億美元) 資金。

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