公司被降評速度寫10年來最快 違約潮即將到來？

過去幾年利率低迷，不少公司都抓緊機會大規模舉債，但隨著肺炎疫情帶來各個產業的嚴竣考驗，負債累累的公司生存更加艱難，全球評級公司則正以 10 年來最快的速度，下調美國企業的信用評級。

據《彭博》報導，標普全球評級 (S&P Global Ratings) 和穆迪投資者服務公司 (Moody’s Investors Service) 在今年第 1 季下修和上調評級的數量，來到 3:1，是自金融危機最嚴重時期以來的最大的差距。與此同時，投資級債券的風險溢價大幅上揚，而垃圾級債券的殖利率 8 年來首次突破 10%。

(圖表取自彭博)

未來降評風暴還將持續

從汽車到石油，從投資等級到高收益債，伴隨武漢肺炎 (COVID-19) 疫情下，幾乎沒有公司得以倖免。許多人擔心，由於資本市場現在只相信最安全的借款人，更猛烈的降評風暴在後面，違約浪潮即將襲來。

標普的企業評級分析與研究主管 Gregg Lemos-Stein 表示，處於各評級中低端的公司，特別是 B - 和 CCC 級，以及那些因社交隔離政策遭遇打擊的公司，的確正面臨生存危機，「我們預計違約率會上升很多」。

數據顯示，標普本季至今已下調了超過 280 項長期評級，也即將創出金融危機以來的最高水準。其中，僅 3 月份就有逾 170 項下調。相較之下，大約有 75 家公司評級上調。

穆迪情況類似，已經下調 180 多家公司的評級，包括約 20 家投資級公司和 160 家垃圾等級企業，而惠譽也下調 100 多家公司評級，僅上調 14 家。

將有更多「墮落天使」

這其中，最令投資人擔心的，是原本就是投資最低等級的企業，即潛在的所謂「墮落天使」。一旦他們被降級為垃圾級，不但會進一步拉高借貸成本，還催生一波賣壓，因為許多基金並不允許持有垃圾債。

福特汽車 (F-US) 週三被標普下調至垃圾等級之後，成為當前這輪降級中最大的墮落天使，也會使公司 358 億美元的債券從彭博博巴克萊投資級指數中剔除。

Barclays Plc 策略師 Shobhit Gupta 表示，與過去幾年相比，墮落天使數量將大為增加，特別是因油價下挫受害的能源公司。

西方石油公司 (Occidental Petroleum Corp.)(OXY-US) 本月初被惠譽降至垃圾級，是目前第 2 大的墜落天使。

即使 A 級企業，現階段可能也不安全。

標普上週將波音 (BA-US) 的長期評級從 A - 降至 BBB，而惠譽週二將波音的長期評級下調兩級，至 BBB。

Lemos-Stein 指出，這是一個極其嚴峻的周期，將淘汰很多高槓桿率、低評級的企業。

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