新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

銀湖擬入股印度最大電信公司Jio Platforms 規模達7.5億美元

銀湖擬入股印度最大電信公司Jio Platforms 規模達7.5億美元(圖：AFP)
銀湖擬入股印度最大電信公司Jio Platforms 規模達7.5億美元(圖：AFP)

私募股權投資基金銀湖 (Silver Lake) 亦於週一 (4 日) 宣佈，計劃以 565.6 億印度盧比 (約 7.46 億美元)，投資印度信實工業 (Reliance Industries) 旗下的數位事業 Jio Platforms，且已和該公司達成協議。而 Facebook(FB-US) 亦於上個月宣佈，以 57 億美元入股 Jio Platforms，佔該公司的股權比重達 9.9%。

私募基金銀湖為阿里巴巴 (BABA-US)、Airbnb、戴爾 (DELL-US)、及推特 (TWTR-US) 等科技公司的股東，資產管理規模達 400 億美元。銀湖對於 Jio Platforms 的投資估值達 650 億美元

信實工業由印度首富安巴尼 (Mukesh Ambani) 所持有，業務版圖涵蓋媒體、零售與天然資源。旗下 Jio Platforms 於 2016 年創立，主要業務包含行動網路及應用程式等，該公司旗下擁有多個品牌，包括電信業務 Reliance Jio。

由於 Jio Platforms 在初期提供免費 SIM 卡，並且以相對低廉的價格提供 4G 網路服務，因此得以迅速搶佔市佔率，目前用戶數量已超過 3.88 億，成為印度最大的通訊公司。

Facebook 於 4 月 22 日宣佈收購 Jio Platforms 的 9.9% 股權，成為 Facebook 在 2014 年以 190 億美元投資通訊軟體 WhatsApp 後，規模第二大的投資案。

市場分析，Facebook 主要是計劃藉由入股 Jio，以打入印度市場拓展社群網路及行動支付服務。

針對銀湖入股 Jio Platforms，安巴尼在聲明中表示，銀湖對於許多全球領先的科技公司而言，為重要的合作夥伴，預期藉由銀湖與科技產業的連結，將有助於帶動印度數位產業的發展與轉型。

銀湖的 CEO Egon Durban 則表示，Jio Platforms 的市場潛力相當龐大，此外，亦看好管理團隊的能力及公司未來前景。

相關個股

延伸閱讀

相關新聞