銀湖擬入股印度最大電信公司Jio Platforms 規模達7.5億美元

私募股權投資基金銀湖 (Silver Lake) 亦於週一 (4 日) 宣佈，計劃以 565.6 億印度盧比 (約 7.46 億美元)，投資印度信實工業 (Reliance Industries) 旗下的數位事業 Jio Platforms，且已和該公司達成協議。而 Facebook(FB-US) 亦於上個月宣佈，以 57 億美元入股 Jio Platforms，佔該公司的股權比重達 9.9%。

私募基金銀湖為阿里巴巴 (BABA-US)、Airbnb、戴爾 (DELL-US)、及推特 (TWTR-US) 等科技公司的股東，資產管理規模達 400 億美元。銀湖對於 Jio Platforms 的投資估值達 650 億美元。

信實工業由印度首富安巴尼 (Mukesh Ambani) 所持有，業務版圖涵蓋媒體、零售與天然資源。旗下 Jio Platforms 於 2016 年創立，主要業務包含行動網路及應用程式等，該公司旗下擁有多個品牌，包括電信業務 Reliance Jio。

由於 Jio Platforms 在初期提供免費 SIM 卡，並且以相對低廉的價格提供 4G 網路服務，因此得以迅速搶佔市佔率，目前用戶數量已超過 3.88 億，成為印度最大的通訊公司。

Facebook 於 4 月 22 日宣佈收購 Jio Platforms 的 9.9% 股權，成為 Facebook 在 2014 年以 190 億美元投資通訊軟體 WhatsApp 後，規模第二大的投資案。

市場分析，Facebook 主要是計劃藉由入股 Jio，以打入印度市場拓展社群網路及行動支付服務。

針對銀湖入股 Jio Platforms，安巴尼在聲明中表示，銀湖對於許多全球領先的科技公司而言，為重要的合作夥伴，預期藉由銀湖與科技產業的連結，將有助於帶動印度數位產業的發展與轉型。

銀湖的 CEO Egon Durban 則表示，Jio Platforms 的市場潛力相當龐大，此外，亦看好管理團隊的能力及公司未來前景。