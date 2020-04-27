布局美國投資 關注三大資產分散風險

原油期貨首見負值，美國再通過大規模紓困方案，股票市場上下震盪，法人分析，目前仍處於多空紛雜環境，市場呈現震盪格局，若要布局美國資產，建議可以留意長期成長績優股、較高評級的美國高收債及可轉債，以分散投資風險。

根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除亞洲與拉美地區股市迎來資金淨流入外，其餘包括美國、歐非中東及全球新興市場等地，股市資金多因油價帶來的衝擊呈現淨流出狀態，全球股市動能較前一周略微熄火。

安聯投信表示，期貨價格首見負值，加上 WHO 釋出對肺炎關鍵藥物實驗不利訊息，利空消息拖累美股表現，道瓊指一度連續兩天出現明顯跌幅，後因美國國會兩院及總統迅速通過近 5 千億的刺激法案激勵股市反彈，使得美股主要指數單周僅小幅下跌，整體呈現橫向震盪走勢。

雖然全球新冠病毒疫情高峰已過，但經濟面考驗仍在持續，從近期公布的經濟數據疲弱可見一斑，富蘭克林投顧分析，未來即使各國陸續重啟經濟，在疫苗量產之前仍將避免群聚及維持社交距離等限制，將持續抑制休閒旅遊等經濟活動，加上油價於歷史低檔震盪、地緣政治風險變數猶存，許多股市反彈面臨季線壓力也需要時間消化上檔反壓，本週市場迎來超級財報週和全球主要央行政策會議，預期市場表現將以個股為主，短期風險性資產震盪仍大。

策略上，富蘭克林投顧建議，續採啞鈴式投資組合，並可留意疫情衝擊後的國際政治、全球產業供應鏈與人類行為變化，以及全球政府積極印鈔寬鬆後，受惠長期趨勢變化的相關標的。

全球各市場中，美國依然被看好，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國救市規模為全球之最，加上原有穩固的經濟基礎，美國相關資產在近來仍展現韌性，持續從前月的波段低點中恢復，主要指數之一如標普 500 自 3 月底至 4 月中回彈幅度已逾 25%，表現突出，顯示美國資產仍是投資人在布局全球時應主要著重的強勢資產。

布局美國資產時，有三大類型值得留意，謝佳伶指出，首先是，必須需納入具長期成長潛力、且反彈動能強勁的成長股，作為帶動資產成長的主要動力。

其次建議可納入債券資產，尤其是擁有較佳評級品質，且主要集中在有內需市場支撐、較不受市場波動影響的美國高收益債，在以債息為資產帶來穩定現金流的，也降低可能發生的波動風險。

三是可在投資組合中加入在過去較少受到注意的可轉債，借助其可在股市看好時上漲，在股市逆風時展現債券緩跌的特性；舉例來說，在今年初至 2 月中股市高點時美國可轉債價格繳出略高於標普 500 指數的漲幅，而在 2 月中至 3 月底市場波段低點時，可轉債之跌幅也較標普指數為低，充分展現亦股亦債的資產優勢，緩解整體資產下跌幅度。

歐美地區疫情發展雖持續趨緩，但由於疫苗藥物的研發仍需時間，加上油價近期的波動及能源公司的嚴峻情勢，仍隨時可能對金融市場帶來衝擊，謝佳伶建議，投資人在此時參與市場仍需把握風險分散原則，如藉由將上述三大資產以等比組合作為核心資產，避免特定資產出現波動對整體投資組合帶來過大影響，並可多元參與不同市場及企業的成長契機。