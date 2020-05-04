疫情炒熱宅經濟 公股銀祭手續費優惠搶線上理財商機

新冠肺炎疫情掀起宅經濟風潮，銀行也趁勢強打線上理財，結合母親節話題推出手續費優惠促銷，其中兆豐銀提供線上申購基金，首筆申購免手續費；合庫銀採限時活動，網銀申購可享 2.8 折優惠。

母親節向來是餐飲、零售業大搶商機的行銷重要檔期之一，但今年受新冠肺炎疫情衝擊，意外炒熱線上通路商機，銀行也趁機宣傳自家線上理財業務，並以申購基金作為首波促銷方案。

兆豐銀宣布，針對母親節推出基金優惠專案，只要是年滿 40 歲女性客戶，從 5 月 1 日起至 5 月 31 日止，透過網銀、行動銀行等線上通路，以定期定額申購基金，首筆基金免收申購手續費。

兆豐銀表示，5 月限定的基金優惠專案，每次定期定額扣款金額最高為等值新台幣 5000 元，首筆基金申購免申購手續費，單一信託編號定期定額扣款滿 24 次，贖回時也免收信託管理費。

根據兆豐銀觀察，女性投資基金理財比重是男生的 2 倍，而女性因追求穩健因此投資也大多以定期定額為主，進一步觀察女性投資者年齡分布，其中 40 歲到 60 歲比重超過 5 成，因此首波線上理財主要先鎖定 40 歲以上的女性客戶。

合庫銀自 6 日起到 10 日止，透過網路銀行申購單筆基金，即可享有申購手續費 2.8 折優惠。

合庫銀表示，為強化 E 化線上系統，打造更安全、更便捷的數位金融交易環境，包括網路銀行及行動網銀等理財平台，提供境內外基金、國外固定收益債券、ETF、黃金存摺、網路投保、台外幣存款服務等功能，讓客戶無須親臨銀行，只要手指輕按即可完成便捷的金融交易，透過有紀律的理財累積財富。



