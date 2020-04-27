日央行預估：疫情後經濟將反彈 但全年通膨、GDP仍估負成長

日本央行在最新的展望報告中，下修了物價、經濟成長率，皆出現由正轉負的現象。預估 2020 年度的實質 GDP 年增率將落在 -3% 至 -5% 之間，另外，核心 CPI 展望也落在 -0.3% 至 -0.7% 之間。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情嚴峻，日本央行在 4 月的展望報告中提到，不論是經濟、物價都將受到嚴重影響。預估 2020 年度的經濟成長率以及物價成長都將由正轉負，也預測在肺炎疫情趨於平緩的 2021 年度時，有別於屆時的經濟成長步調，物價上漲率將維持緩慢上揚。

具體數字方面，預估 2020 年度的實質成長率將大幅下滑，落在 -3% 至 -5% 區間。還有在肺炎疫情與原油價格大跌等因素下，物價走勢轉弱，核心 CPI 展望預估落在 -0.3% 至 -0.7% 區間。

日本央行總裁黑田東彥 (圖片：AFP)

但是在邁入 2021 年度後，由於壓抑需求的反彈效果與生產方面的補救效應，預測實質 GDP 將出現 2.8% 至 3.9% 的強勁回彈。反觀物價方面，預估上升幅度只會持平或增加至 0.7%，上揚走勢緩慢。

由於日本央行認為未來發展極度難料，所以這次的展望報告是以「疫情停歇前，企業與家庭的中長期成長期待未出現大幅滑落，還有金融系統的安定性有被維持，且金融仲介功能有順利發揮功能等前提下」來作出的。也強調，「這樣的前提有很大的不確定性」。

另外在風險平衡方面，也認為經濟與物價的展望，都呈現較高的下行風險。並且在報告中，具體提出 3 項可能遭遇的風險。