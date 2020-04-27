全球新冠肺炎實際死亡人數 恐較官方數字高近60%

數據顯示，目前累計全球新冠肺炎確診人數升至 3,003,40 人，累計死亡人數達 206,606 人。然而，有外媒分析數據指出，全球新冠肺炎死亡人數可能比官方統計的死亡人數高出近 60%。

外媒針對 14 個國家進行調查研究，將今年 3 月和 4 月每個地區在疫情爆發數周內的總死亡人數，與 2015 至 2019 年同期平均死亡人數進行對比，結果顯示，今年這些地區超出平均的死亡人數為 12.2 萬人，遠高於同一地區和時期間，官方所報告的 7.7 萬死亡病例，多出了 60%。

市場分析，若全球都出現與這些地區一樣統計數據不完整的狀況，按照這樣的數據推算，全球新冠肺炎的死亡病例將升至 31.8 萬人。

外媒報導指出，官方所公布的新冠肺炎死亡人數統計數據的準確度，主要取決於一個國家確診病例檢測的有效性，一些國家，像是中國等，亦在後來修改了本國新冠肺炎的死亡人數。此外，報導中也表示，由於民眾傾向在疫情期間避免到醫院等地方，部份死亡個案可能是疫情外的原因造成，但在疫情爆發最嚴重的地區，死亡人數仍舊急速上升，顯示大部份個案都與疫情相關。

劍橋大學 (University of Cambridge) 公共風險認知學教授 David Spiegelhalter 表示，死亡人數相關問題很多，舉例而言，英國的每日死亡人數過低，是因相關數據僅計入在醫院死亡的人數。部份死者的儘管死因並沒有被明列是新冠肺炎，「但卻難免與疫情有某種關聯」。

有專家警告，老人安養院的新冠肺炎病例漏報情況特別嚴重。倫敦經濟學院護理政策與評估中心研究員 Adelina Comas-Herrera 指出，很少有國家特別系統性地對安養院的員工和居民進行檢測。

另一方面，人口統計學助理教授 MarkétaPechholdová 表示，在總死亡人數暴增的情況下，新冠肺炎的死亡人數甚至可能更高，因為為遏止疫情的封鎖，意味著「交通事故和職業傷害等眾多情況下的死亡率可能已經下降」。