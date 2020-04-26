〈鉅亨看世界〉日本小鋼珠生意旺

日本的新冠肺炎 (COVID-19) 確診不斷向上攀升，日本當局也三申五令的拜託大家 Stay Home 不要往外跑，更在日前將「緊急事態宣言」的適用範圍擴大到全國，但還是有日本民眾為了玩小鋼珠，在一大早就跑到店外排隊，或不惜驅車前往外縣市有營業的柏青哥店一解手癮。

相信有非常多的國人也都感到不解，日本民眾這種脫序行為，怎麼和我們印象中守法有禮的日本人完全不同？

以東京的柏青哥店為例，日前在當局的請託下，多數店家都縮短了營業時間。部分的大型店家，也在暫停營業一段時間後，於 4 月 20 日又拉起鐵門重啟營運。然而在當天一大早，就有許多小鋼珠迷們為搶玩店家的最新機台，而有上百人在店外大排長龍。

為防範新冠肺炎的感染，當局再三宣導要減少不必要外出、保持社交距離、避開人多的密閉空間等，也似乎早已被這些人拋在腦後。

雖然有店家為拉開客人之間的距離，會間隔式的關閉機台，但是店內也瞬間充滿人潮，只聽得到震耳欲聾的機台音效和鋼珠的滾動聲。

全日本進入緊急狀態 小鋼珠卻生意更旺 (圖片：AFP)

業者也強調室內空調的規劃，是以客人吸菸的前提下來設計，所以有普通大樓的一倍以上換氣能力。還強調有按時消毒，且要求客人們戴上口罩、勤洗手、避免不必要對話。但看到店外所張貼的宣導海報，上頭寫著避免人多密集、密閉空間、密切接觸的「NO!! 3 密」口號，也格外的感到諷刺。

手舉「NO!! 3 密」宣導牌的東京都小池百合子知事 (圖片：AFP)

有客人在接受日本媒體採訪時，也只輕描淡寫的說道自己只是來打發時間，或是因為自家附近的柏青哥店沒開所以特地跑到外地來玩，或者表示就算政府公開這些店家的名稱地點也沒有意義，民眾反而會因為得知消息而前來等，理由千奇百怪。

不過也有民眾表示，就是因為店家有開才特地跑來，都玩了幾十年了，一時之間也不能說戒就戒。還建議政府乾脆下令大家關門，這樣他就會乖乖的死心放棄。

不配合當局勸導，而持續營業的店家則表示，每天的人事費用、機台費用開銷龐大，不開門營業就難以生活。

當局在無法強制要求業者關門停止營業的情況下，大阪府的吉村知事也在 4 月 24 日開了日本第一槍，基於法律規定，對外公開了轄內不配合暫時停業的 6 家業者名稱。而這樣的作法到底又有多少嚇阻作用，也還值得持續觀察。