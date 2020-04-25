台積電揭2奈米進度、原油期貨驚見負值、川普暫停移美 本周重要大事回顧

台積電股東會年報首度提及 2 奈米先進製程技術進展，也透露雖然國際局勢不確定性增，但將公平對待所有客戶，而受市場供給過剩、需求大減影響，西德州原油 (WTI) 期貨價格首度負值，國內方面，受疫情衝擊，國內 3 月餐飲業營業額年減 21%，創下史上最大衰退幅度，以下是本周大事回顧：

台積股東報告書 首度提及 2 奈米進度

晶圓代工龍頭台積電 21 日上傳股東會年報，年報中首度提到 2 奈米製程技術進展，去年領先半導體產業進行 2 奈米製程技術研發，針對 2 奈米以下技術進行探索性研究；至於 EUV 專案，去年也取得持續性進展，可加快先進技術學習速度與製程開發，將逐步邁向全面生產製造就緒。

台積電表示，每 2 年半導體運算能力增加 1 倍的摩爾定律，技術挑戰日益困難，研發組織努力讓台積電能夠提供客戶率先上市、且先進的技術和設計解決方案，幫助客戶取得產品成功。

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國際油價大崩盤 驚見負值跌到 - 37.63 美元一桶

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊和沙俄產油國價格戰，讓原本就供過於求的原油市場出現更多原油，導致國際油價雪崩，西德州中級原油 (WTI) 5 月期貨價格 20 日收盤報價首度出現負值，每桶來到 - 37.63 美元。

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祭激進移民政策 川普下令暫停移民入美

美國總統川普以保護美國人民就業為由，揚言頒布暫停移民入境美國命令，21 日公布明確實施時間，禁令為期 60 天，對象為申請綠卡取得永久居留權的移民，期滿後將再評估是否調整或延長。

川普表示，這道行政命令將豁免部分人士，而申請暫時入境的移民將不受此命令影響。

傳北韓領導人金正恩手術後命危 南韓政府澄清命危說

據美國有線電視新聞網《CNN》引述美國知情官員談話，指美國正在監測北韓領導人金正恩手術後命危的情報，因金正恩近期並未出席祖父金日成誕辰 4 月 15 日的慶祝活動，引發外界對他健康狀態的猜測。

但南韓當局 23 日，針對北韓最高領導人金正恩在手術後病危的相關報導作出評論表示，北韓內部並無異常動靜，若依照北韓媒體的新聞內容，金正恩也似乎仍然照常工作。

寶齡檢測打國際盃 最快 1 個月後量產

寶齡富錦生技、台康生技及安肽生醫 22 日共同宣布，開發出新冠肺炎抗原快篩試劑，並依循「因應緊急公共衛生情事之需要」，向台灣 TFDA 遞件申請專案製造許可，法人預期，若通過審查，預計一個月後可啟動量產。

另一方面，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒，中研院日前也完成 15 分鐘抗原檢測裝置與血清抗體檢測裝置，並啟動第一輪招商共有 9 間台廠，包括寶齡富錦、泰博、普生、台塑生醫等均已備戰，預計經過製藥工廠管理 (GMP) 認證，及具衛福部食藥署 (TFDA) 查驗登記經驗，最快上半年就可量產並進軍國際。

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譜瑞 - KY 斥 11 億元併購睿思 拓展 USB 產品線

譜瑞 - KY 23 日舉辦重大訊息說明會，將斥資 3750 萬美元 (約新台幣 11.28 億元) 併購智原轉投資的睿思科技，擴展 USB 相關產品線，預計第 2 季完成交易，並在明年推出整合性產品。

譜瑞指出，智原持股睿思約 22.61%，睿思現在有 50 位員工，去年營收 2.41 億元，虧損 2493 萬元，看好產品線與譜瑞有互補性，加上睿思有出售意願，收購案花費 2 個半月談成。

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台經院景氣預測 估 GDP 仍可達 1.58% 保 1 無虞

台灣經濟研究院 25 日發布台灣今年實質經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 1.58%，較 1 月預測值一口氣下修 1.09 個百分點，但仍較日前國內另一大智庫中華經濟研究院預測的 1.03% 相對樂觀。

台經院認為，歐美疫情已漸趨緩，近期金融市場表現相對穩定，加上國內防疫得宜，政府也適時推出多項紓困方案等帶動，可望減緩疫情對台灣經濟下滑的衝擊，估今年各季 GDP 分別為 2%、0.3%、1.56%、2.24%，第二季景氣落底，但仍可望維持正成長。

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訂單遞延效應現 3 月外銷訂單年增 4.3% 優預期

經濟部統計處 20 日公布 3 月外銷訂單 402.6 億美元，月增 40.4%，年增 4.3%，由黑翻紅，經濟部指出，3 月外銷訂單受惠新興科技應用及遠距商機需求擴增，加上中國產線復工，訂單遞延效應顯現，累計第 1 季外銷訂單 1042.4 億美元，年減 3.5%。

展望未來，經濟部表示，隨 5G、高效能運算、AI、物聯網等新興科技應用加速拓展，加上疫情帶動遠距工作、線上教學等商機，有助電子產品及資訊通信產品訂單持穩，但疫情蔓延全球，各國經濟活動陷入停滯，加上國際油價崩跌、鋼價走低，衝擊全球貿易、投資及消費，短期間恐抑制外銷訂單成長動能。

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無懼疫情 3 月工業生產指數年增 10.41% 半導體業貢獻最大

經濟部統計處 23 日公布 3 月工業生產指數年增 10.41%，在疫情衝擊下仍繳出佳績，維持雙位數成長，其中，最主要的貢獻來自半導體產業，受惠 5G 通訊、高效能運算需求強勁，3 月生產指數創下歷年新高，年增幅高達 40%。

儘管全球疫情蔓延，經濟活動降溫抑低需求，波及台灣傳統產業的生產動能，但國內工業生產仍表現亮眼，根據經濟部統計，第 1 季工業生產指數年增 8.85%；第 1 季製造業生產指數年增 9.36%，連續 3 季正成長，更創 2017 年第 2 季以來的最大增幅。

觀光客驟降 3 月餐飲業營業額年減 21% 史上最大

疫情衝擊各國觀光客人數驟減，經濟部統計處 23 日公布 3 月餐飲業營業額僅 519 億元、年減 21%，創史上最大衰退幅度，另外，零售業營業額 2906 億元、年減 3.4%，批發業則受惠提前拉貨及防疫需求，營收升至 9054 億元，創歷年同期新高，年增 7.9%。

展望 4 月，經濟部表示，肺炎疫情仍蔓延全球，終端產品需求疲弱，加上國際原物料價格大幅滑落，恐抑低批發業營收成長動能；零售及餐飲業也受疫情影響，來客數下滑，營業額可能續呈負成長，不過，預期清明連假、母親節檔期商機、網購及外送服務盛行，仍可望抵銷部分減幅。

政院拍板特別預算追加 1500 億元 經濟部 774 億元最大宗

行政院會 23 日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，根據第 11 條，讓經費上限由 600 億元提升至 2100 億元，其中以經濟部追加 774 億元為最大宗。

主計總處公務預算處處長張惟明說明，第二波追加特別預算 1500 億元，以舉借債務支應，防治項目配合疫情發展，經費核算期限由原先的 6 月延至 12 月，紓困措施包括薪資及營運資金補貼等，採同一對象不重複補助及估列 3 個月為原則。

全台 1.8 萬人實施無薪假 五一勞動節估破 2 萬人大關

勞動部 24 日公布國內減班休息 (無薪假) 最新統計，截至 24 日止，共有 804 家 18265 人實施，短短一周就增加 216 家、3444 人，續創 10 年多新高，下週勞動部公布日適逢五一勞動節，預期將突破 2 萬人大關。

根據統計，本週全台共有 804 家事業單位通報實施無薪假，人數為 18265 人，續創 2009 年 11 月以來的新高，其中，以住宿及餐飲業、批發零售業兩大行業為重災區。