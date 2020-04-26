搶進防疫商機 台廠UVC LED詢問度明顯大增

隨著肺炎疫情蔓延，可殺菌消毒的深紫外線 (UVC)LED 需求應用也越發受矚，台廠包括晶電 (2448-TW)、隆達 (3698-TW)、光寶科 (2301-TW)、億光 (2393-TW) 等，已積極開發 UVC LED 產品，並陸續量產出貨，雖然客戶詢問度大增，但台廠 UVC 產品相對其他產品，產能較小，今年營收貢獻恐仍不明顯。

UVC 波長介於 200-280 奈米間，為各波長紫外線中，唯一具殺菌消毒作用者，透過紫外線對細菌、病毒等微生物的照射，可破壞微生物機體細胞中的 DNA(脫氧核糖核酸) 或 RNA(核糖核酸) 結構，攻擊 DNA 並殲滅有害有機體，造成細胞死亡或喪失繁殖能力，達到殺菌消毒效果。

在 LED 產業面臨紅海市場競爭下，中國廠商殺價搶市占，LED 台廠過去幾年苦不堪言，營運飽受衝擊，許多廠商紛紛退出照明市場，轉向毛利表現較佳的利基市場佈局，UVC LED 便是其中之一。

晶電先前已推出 275-285 奈米的 UVC LED 產品，董事長李秉傑看好 UVC LED 未來市場潛力，將在智慧家電、居家照明等應用上，有很大的發揮空間，但目前還有成本較高等問題待克服，產品效益仍需時間發酵。晶電表示，目前仍處於小量出貨階段，評估的客戶也越來越多。

隆達近期推出多款 UVC LED 新品，包括能耗低、封裝小，適用隨身型殺菌用品的 PU35CL1，目前已開始出貨，但量仍不大；另外，也開發出可安裝在空氣清淨機、空調等白色家電中的 PU35CM1。

除晶電與隆達，光寶科也推出 270-280 奈米 UVC LED 晶片產品，可輸出高達 130mW 的紫外光，從消費電子設備消毒殺菌、空氣 / 表面殺菌、飲用水殺菌、靜止水殺菌等應用，持續推進至工業用水處理領域。

億光也將 UVC LED 導入蛋殼殺菌的 UVC LED 模組、淨水器及捕蚊滅孓桶等應用，近來接獲 UVC LED 訂單，為此拉高 UVC LED 月產能至 500 萬顆，交貨模組廠，生產一系列消毒、殺菌產品。

佰鴻 (3031-TW) 也去年已開發完成 UVC LED 封裝技術，目前正在送樣階段，客戶詢問度很高，送樣家數多，但都是小量需求，若送樣順利，有機會在第 2 季量產。

隨著各家廠商加速開發 UVC LED 產品，越來越多應用也相繼問世，雖然 UVC LED 目前仍面臨成本較高問題，但專家指出，聯合國於 2013 年締結《水俣公約》，要求締約國從今年起禁止生產及進、出口含汞量超過 5 毫克的照明用途螢光燈，加上對生活衛生品質、健康要求日趨提高，可望加速推進 UVC LED 殺菌與淨化應用發展。