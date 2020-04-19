〈觀察〉近半年態度轉趨積極 台積電加速赴美設廠評估？

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 是否赴美設廠的議題，始終是市場關注焦點，日前法說會上，董事長劉德音首度對外揭露更多考量與細節，並提到若設廠，可能會在當地建置先進製程產能，與半年前相較之下，台積電明顯正加速評估對於在美建廠的可能性。

2017 年時市場一度謠傳，台積電考量土地、環評時程、水電等因素，最先進的 3 奈米先進製程有意落腳美國，不過，當時國內政府積極協調建廠土地問題，並提出明確承諾，解決土地、水電、環保等議題，也啟動專案後續處理，台積電因此決定將 3 奈米廠留在台灣，落腳台南科學工業園區，以發揮在南科的完整聚落與供應鏈優勢。

由於美中貿易戰持續延燒，去年股東會上，被問及是否會跟著客戶需求，到全球各地設廠時，台積電董事長劉德音首度鬆口，公司不排除赴美建廠的可能，不過由於在美國建廠成本很高，直接收購半導體廠也在考慮的選項之一，但目前並無任何計畫，一切都在評估階段。

去年 10 月時，台積電是否赴美設廠的議題，又再度成為市場焦點。據外媒報導，美國軍方為維持軍事優勢所需的先進晶片穩定供應，要在美國本土籌組半導體供應鏈，打算請台積電赴美設廠，以將軍用晶片技術留在美國，而這一切都是源自於美中貿易戰後，可能衍生的政治風險考量。

劉德音當時接受外媒訪談證實，曾與美國商務部討論在美設廠的可能，但資金與營運成本均高於台灣，一切取決何時能縮小成本差距，即便克服財務挑戰，新廠規模也將比台灣廠區小。

而劉德音出席 2019 台灣半導體產業協會 (TSIA) 年會受訪時也說，仍在思考如何替客戶解決問題，如何兼顧維持其競爭力及國防安全，從以前就一直有評估在美設廠，也與美國政府持續保持聯絡，但並未很積極進行，短期內不會考慮在美設廠，也沒有相關收購計畫。

時隔半年，台積電首度於法說會場合，公開談論赴美設廠議題，在 4 月 16 日召開的第 1 季線上法說會上，劉德音表示正積極評估中，也釋出關於在當地建置產能的考量因素與更多細節；這也是台積電第一次針對赴美建廠議題，做出積極評估中的正面回應。

劉德音說，對台積電而言，相較於風險管理，挖掘全球人才更是在美設廠的主因之一，包括人才、供應鏈、成本是考量的三大要素，需維持供應鏈成本效益，目前仍難接受成本差距。

劉德音也說，在美國設廠將會建置先進製程、或接近先進製程產能，同時也必須建立相關供應鏈，在評估不同併購機會的既有廠房設施後，發現無論是就成熟或先進製程來看，均不符合台積電內部可承受的風險與效益目標；他並強調，在美設廠的計畫評估，並未因新冠肺炎疫情而有所改變。

外資認為，台積電正積極評估在美建廠，建置先進製程產能的可能性也越來越高，但若真在當地建廠，考量技術與廠房執行層面的一致性，併購其他半導體廠並非台積電的選項，而是建立自己的廠房；且鑑於台積電對先進技術與材料的嚴格要求，需要在美國建立產業鏈，也需要足夠的工程師人才。

從去年 6 月股東會到 10 月的 TSIA 年會，台積電均維持「始終有在評估，但目前無任何計畫、也未積極進行」的論調，不過，到了日前的法說會，台積電首度釋出更多訊息，對外揭露更多經評估後的考量與看法，態度也明顯轉趨積極，顯見在美中角力未見平息之下，台積電也正加速對赴美建廠的評估。