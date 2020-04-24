〈觀察〉譜瑞併睿思提前布局USB 4技術 劍指蘋果Mac新系列

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (23) 日宣布，將併購智原 (3035-TW) 旗下子公司轉投資的睿思科技，擴展 USB 相關產品線，並加速開發 USB 4.0 主控端與裝置端晶片，外界認為，此舉有助譜瑞 - KY 取得蘋果 (AAPL-US) Mac 新系列訂單，成為 USB 控制晶片供應商，並搶食更多裝置端的商機。

外媒報導，蘋果為確保 Mac 新機上市不再受 Intel 處理器缺貨影響，將採用 Arm 架構處理器，並交由台積電 (2330-TW) 生產，終端產品最快明年推出。

據了解，目前 Mac 系列仍採用 Intel 處理器及 USB 控制器，但隨著蘋果改採自家處理器，未來 USB 控制器晶片可能轉向非英特爾陣營的廠商取得，也是譜瑞積極吃下睿思的目的。

據睿思官網顯示，公司晶片獲多款高階產品採用，包括 iPad Pro、Mac Pro 等，顯現原先即為蘋果供應商，而譜瑞原本也就提供蘋果 eDP TCON (時序控制器)，併購睿思等同擴大自身在蘋果市占率，手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC 兩大產品線訂單。

譜瑞表示，此次併購主要看好睿思長期耕耘 USB 3.1，尤其是從裝置端延伸至 Hub 端的技術，加上譜瑞自身擅長主控端技術，雙方結合將有綜效產生，可望在未來 USB 4.0 時代取得市場先機；目前譜瑞已開發 USB 4.0 的 retimer / redriver 產品。

隨著 5G 陸續商轉，影像傳輸速度變快，且因行動裝置、筆電大多支援 USB，推升 DisplayPort 在裝置的滲透率增加，譜瑞認為，Display Port + USB 將是未來趨勢，希望藉由雙方資源，提供客戶 Hub 端的完整解決方案，預計整合性產品明年推出。

法人指出，譜瑞從主控端跨至 Hub 端，顯現其看好未來在傳輸與連接阜單一化的趨勢下，將衍伸更多的 Hub 端需求，除了可以鞏固自身訂單，也可進一步搶攻更多周邊產品商機。