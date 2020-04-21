〈WTI驚見負價〉末日情景？油價雪崩 美國數百家油企恐走上破產之路

美國頁岩油產業正面臨末日般的情景，在油價崩跌導致需求急凍、儲油空間幾乎耗盡的情況下，沙、俄鑽探出來的原油持續淹沒市場，由於油價已經跌到許多油商無法賺錢的水準，原本揹負龐大債務的美國油企，有一部分可能無法度過這場災難性的考驗。

紐約西德州原油 5 月期貨週一 (20 日) 收盤跌到負數，是 1983 年開始 Nymes 開始交易西德州期貨以來首見，象徵油市史上最糟糕的一天。

交投最活絡的 6 月西德州原油 6 月期貨價收盤勉力守住 20 美元關卡，但這個價位對油商而言仍是一場災難。

Rystad 分析師 Artem Abramov 說：「30 美元油價已經有點糟糕，但跌到 20 甚至 10 美元，就成了一場惡夢。」許多石油公司在景氣大好時揹負過多債務，其中有一些將無法渡過這次難關。

Rystad 預估，如果油價持續處於每桶 20 美元價位，到 2021 年底，將有 533 家探勘和生產 (E&P) 公司聲請破產。若跌到 10 美元，會有超過 1100 家油企聲請破產，「幾乎每家有債務的美國探勘和生產公司都必須聲請破產保護，或考慮和同業策略聯盟。」

關鍵在於超低油價會持續多久

油商吳不期待，5 月期貨跌到負數只是合約即將轉倉的偶發現象。5 月期貨將於週二 (21 日) 到期，交投相當清淡，市場擔心沒有空間儲放這些將交付的實體原油，因此大跌。

關鍵在於如此低廉的油價會持續多久。如果油價很快反彈，許多油商足以免於破產。

標普 500 指數能源類股今年來已下挫 40%，並未隨著美股 3 月大反彈而恢復元氣。Noble Energy(NBL-US)、Halliburton(HAL-US)、Marathon Oil(MRO-US)、西方石油 (OXY-US) 市值蒸發三分之二，埃克森美孚 (XOM-US) 也下挫 38%。

Whiting Petroleom 在 4 月 2 日成為第一個倒下的頁岩油商，但不會是最後一家。